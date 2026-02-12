Un sismo de 6.1 grados de magnitud sacudió Chile este jueves, con epicentro ubicado a 15 kilómetros al sureste del Parque Fray Jorge, en la región de Atacama, y a una profundidad de 33 kilómetros. El temblor, registrado a las 10:34 (hora local), se percibió en varias provincias argentinas cercanas a la cordillera de los Andes, incluyendo Mendoza, San Juan, La Rioja, San Luis y Córdoba, generando alarma entre la población.

Según el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) de Chile, el sismo fue clasificado como de intensidad media. La directora del organismo, Alicia Cebrián, confirmó que, a pesar de la magnitud del temblor, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile descartó cualquier riesgo de tsunami en la zona. “Nos mantenemos monitoreando a través de nuestra unidad de alerta temprana las distintas regiones donde se ha percibido y seguiremos informando a través de nuestros canales oficiales”, afirmó Cebrián.

En la Argentina, en Mendoza reportaron haber sentido el fuerte movimiento, y muchos de ellos recibieron una alerta temprana en sus dispositivos móviles, lo que generó una rápida circulación de información a través de las redes sociales y grupos de mensajería. A pesar de la sensación de alarma, hasta el momento no se han reportado daños significativos en las áreas afectadas. Las autoridades locales continúan evaluando la situación, monitoreando posibles alteraciones en los servicios básicos o infraestructuras.

El sismo, que tuvo un epicentro ubicado en las coordenadas -71.61 grados de longitud y -30.78 grados de latitud, fue sentido especialmente en las provincias linderas a la cordillera de los Andes, con un impacto más fuerte en la región cuyana.

A medida que se continúa la evaluación de los efectos del movimiento telúrico, las autoridades instaron a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de seguridad a través de los canales oficiales del gobierno y organismos de protección civil.