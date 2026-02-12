El Ministerio Público Fiscal (MPF) avanzó con la acusación de una mujer por abusar sexualmente de un niño, quien era parte de su entorno familiar. La misma fue declarada responsable penal.

La resolución la tomó un tribunal unipersonal, que avaló la teoría del caso presentada por la fiscal Rocío Rivero durante el juicio realizado entre el 2 y 4 de febrero pasado en la Ciudad Judicial.

La imputada, L. I. C., fue condenada por el delito de abuso sexual simple agravado por la situación de convivencia preexistente con un menor de 18 añospor dos hechos.

A partir de la base de la prueba, que incluyó testimonios de psicólogas y el relato del niño en Cámara Gesell, la representante del MPF acreditó la autoría de los dos hechos.

El primero ocurrió en julio de 2022, cuando la víctima y la imputada regresaban de unas vacaciones familiares. Se trasladaban en el asiento trasero de un auto por la ruta, tapados con una manta, junto a otros familiares. En esas circunstancias, y mientras la víctima dormía, la mujer le realizó tocamientos.

El segundo hecho fue días después en una vivienda de la ciudad de Rincón de los Sauces. Mientras el niño dormía, ella ingresó a la habitación y repitió la conducta.

Luego de la declaración de responsabilidad dictada por el juez de garantías Juan Pablo Encina, resta definir la pena que deberá cumplir L. I. C., la cual se discutirá en una audiencia de cesura que la Oficina Judicial fijará en los próximos días.