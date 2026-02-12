La Cámara de Diputados comenzó esta mañana la sesión especial en la que se pondrán a consideración el proyecto que crea un Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

A continuación, se votará el proyecto para la ratificación del tratado comercial suscrito entre el Mercosur y la Unión Europea.

Al inicio de la sesión, se rindió un homenaje en el recinto a la ex diputada nacional por Chaco Sandra Mendoza, fallecida el miércoles a los 62 años.

Además se encontraba en el recinto el ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, quien juró como diputado nacional (Provincias Unidas), tras ser electo en las elecciones del 26 de octubre pasado.

El quórum de la sesión se alcanzó con los diputados de La Libertad Avanza, del PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca, además de algunos otros legisladores monobloquistas.

Ley Penal Juvenil

La presidenta de la comisión de Legislación Penal Juvenil y miembro informante del dictamen de mayoría, Laura Rodríguez Machado, sostuvo que la intención no es “amontonar menores privados de la libertad en establecimientos” sino “resocializarlos”.

"Hoy pasa eso salvo algunas provincias que tienen una normativa particular. Hoy el régimen vigente que muchos no quieren modificar ni modificar nunca permite la adopción de vagas medidas restrictivas”, lamentó la cordobesa.

"Nos decían que a partir de acá queremos encarcelar a todos, que la solución no es meter menores adentro de las cárceles. Nosotros con este despacho de mayoría vamos a darle un tratamiento para que la función final de estos establecimientos sea resocializar al menor", apuntó.

Para Rodríguez Machado, “hay muchos que no quieren cambiar nada para que todo siga igual”.

“Uno de lo argumentos es ‘no hagamos nada' porque el porcentaje de menores en conflicto con la ley que delinquen son muy bajos. No sé qué cifra me han dado. Yo no creo que haya un argumento más cruel que ese”, consideró.

“Si yo les tengo que decir a las víctimas de esos delitos que el Estado no va a hacer nada que todavía no hay suficientes víctimas para actuar, porque no basta con los muertos que hay ahora, con las familias que han perdido gente, con los que les roban todos los días. Dénse cuenta de la crueldad de esa afirmación porque estamos en una nueva Argentina. No hay cifra que pueda ocultar la impunidad en Argentina”.

A criterio de la diputada oficialista, “aún con un solo caso de una muerte tremenda el Estado tiene que tener la facultad de actuar en consecuencia”.

“Otro de los argumentos es que venimos a criminalizar a los pibes. Es mentira. El despacho contempla una cantidad de penas alternativas a la prisión, pero además también existe la posibilidad de que los delitos entre 3 y 10 años de prisión los jueces puedan optar por estas medidas alternativas a la prisión, salvo que mediare muerte de la victima. Estamos dando garantías del debido proceso”, afirmó.

A su turno, la diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz fustigó duramente a la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich por instalar "una campaña de marketing diciendo ‘delito de adulto, pena de adulto’.

“Le puede servir para una campaña electoral pero se aleja de lo que tenemos que hacer quienes tener la responsabilidad de sacar adelante este país”, subrayó.

En su carácter de miembro informante del dictamen de minoría de UxP, la bonaerense destacó que la propuesta del peronismo considera que “los adolescentes serán punibles entre los 16 y 18 años y la pena máxima será de 10 años”.

“Parte de una pena proporcional, diferencial con un sistema que los va a juzgar, defender y les va a dar una salida en base a la Constitución. Nos hacemos cargo de eso”, ratificó.

Según Tolosa Paz, “este problema no se soluciona con consignas de marketing, cambiando la edad de punibilidad cada 24 horas como si fuera una juego de póker, sino con responsabilidad política”.

“Acaban de traer un pésimo proyecto, no van a resolver el problema y la argentina después de 45 años necesita un régimen penal juvenil con una mirada diferente, con un Estado que no mire para otro lado. Más seriedad, menos marketing y menos eslóganes”, concluyó.

Además de la controversial baja de la edad de imputabilidad a 14 años, el régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

Por otra parte, el dictamen incorpora un cambio que fue exigido por los dialoguistas al Gobierno, que es el financiamiento para poder aplicar efectivamente el régimen penal juvenil: se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia