Los senadores de Neuquén por La Libertad Avanza, Nadia Márquez y Pablo Cervi coincidieron en que la aprobación del proyecto de Modernización Laboral es un “avance histórico” para Argentina. Ambos tuvieron un rol activo defendiendo la necesidad de actualizar las normativas vigentes para dinamizar el empleo privado y brindar previsibilidad a las PyMEs.

Tanto la senadora Márquez como el senador Cervi coincidieron en que el sistema actual se encuentra "agotado" y que los cambios son fundamentales para el desarrollo regional, especialmente en sectores estratégicos como la energía.

Márquez, explicó que el objetivo principal es eliminar el "miedo a contratar" que hoy impera en el sector privado. "Estamos dándole herramientas a quienes quieren trabajar y a quienes quieren dar trabajo. No se trata de quitar derechos, sino de terminar con la industria del juicio que funde empresas y deja a los trabajadores en la calle", afirmó tras la votación.

“Acompañar al Presidente, Javier Milei, en esta transformación es cumplir con el mandato de los argentinos que votaron por una Argentina distinta. No se trata solo de leyes, sino de devolverle la libertad a quienes producen. Consolidar este camino en el Congreso es la única garantía para que las reformas estructurales se conviertan en la base de un país próspero y dejen de ser solo una promesa”, destacó la senadora neuquina.

“Un paso clave para devolver previsibilidad al mundo del trabajo"

Por su parte, Cervi afirmó que la Modernización Laboral es “un paso clave para devolver previsibilidad al mundo del trabajo y generar las condiciones que necesita la Argentina para crear empleo formal”.

Cervi destacó que el proyecto forma parte del compromiso que asumió el presidente Javier Milei con la ciudadanía. “El nuevo Congreso empieza a saldar una deuda histórica con millones de argentinos que quedaron afuera del sistema laboral. Es un día histórico para quienes quieren trabajar, invertir y progresar en nuestro país”,