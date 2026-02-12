Lo que parecía una negociación rápida ya tiene todos los tintes de una novela de mercado de pases. En las últimas horas, Athletico Paranaense reflotó las negociaciones con Estudiantes de La Plata para quedarse con Edwuin Cetré, lo que complica más su llegada a Boca. Después de que el Xeneize presentara una propuesta de préstamo con opción de compra, el club brasileño, que semanas atrás había desistido de su incorporación por problemas en la revisión médica, volvió a contactar al Pincha para reabrir las conversaciones.

El Furacão decidió retomar su interés en el extremo de 28 años tras haber cancelado la operación que ya tenía totalmente acordada en 6 millones de dólares por el 100% del pase, debido a "problemas cardíacos" detectadas en los chequeos médicos pese a que en Estudiantes dijeron que hubo "divergencias de último momento en los términos" de la transferencia. Ahora, Paranaense propone comprar una parte del pase inmediatamente y completar el resto con una suma por objetivos, buscando minimizar el riesgo que implican los antecedentes de Cetré.

Mientras tanto, Boca busca quedarse con el futbolista mediante un préstamo con opción, cuyos valores no trascendieron. Esto se dio debido a que, en la revisión médica privada que acordaron el Pincha y el club de La Ribera aparecieron algunos problemas vinculados a una operación de meniscos que Cetré se realizó en 2018. Con respecto a sus supuestos inconvenientes cardíacos, desde Estudiantes se desmintió esa versión y aseguraron que "Cetré está en condiciones para jugar".

A la espera de su salida, Cetré volvió a entrenar y jugaría el clásico platense.

En medio de esta dilatada definición sobre su salida, el colombiano se reintegró ayer a los entrenamientos bajo las órdenes de Eduardo Domínguez luego de perderse el último encuentro ante Deportivo Riestra, que observó desde la platea. Este fin de semana no será uno más, ya que Estudiantes está con la mente puesta en el clásico platense ante Gimnasia.