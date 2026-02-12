Lo que debía ser una simple transacción terminó en un asalto a mano armada. Una joven fue víctima de un robo calificado en el barrio Gran Neuquén cuando acudió a un punto de encuentro pactado para vender su teléfono celular. Allí, según la investigación, el supuesto comprador la amenazó con un arma de fuego de fabricación casera y escapó a pie con el dispositivo.

El hecho motivó la intervención de personal de la Comisaría 18°, que tomó la denuncia y dio aviso a la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos. Afortunadamente, la víctima no sufrió lesiones físicas, aunque sí el susto de un ataque que se dio en plena operación de compra-venta.

Con la información aportada y las primeras tareas investigativas, los efectivos lograron reconstruir la ruta de fuga del sospechoso, quien se habría dirigido hacia el barrio Z1. A partir de esos datos, se identificaron domicilios vinculados al caso y se solicitó la correspondiente orden judicial para realizar allanamientos.

Los procedimientos se concretaron durante la jornada de hoy en dos viviendas del barrio Z1 y arrojaron resultados positivos. En los operativos, la Policía secuestró el teléfono celular robado, prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el hecho, municiones y elementos asociados al arma empleada en la amenaza. También se incautó un arma de fabricación casera.

Como resultado de los allanamientos, el presunto autor fue demorado y trasladado a la unidad policial para los trámites de rigor. Quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la causa por robo calificado.

Desde la Policía destacaron la rapidez de la investigación, que en menos de 24 horas permitió recuperar el celular sustraído y ubicar al sospechoso. El caso vuelve a encender la alerta sobre los riesgos de concretar compras y ventas de objetos a través de redes o puntos de encuentro informales, una modalidad que suele ser aprovechada por delincuentes para concretar asaltos.