La ciudad de Neuquén se alista para vivir una nueva edición del carnaval, que se celebrará este fin de semana largo frente al monumento a San Martín. La propuesta, abierta y gratuita para todo público, será una fiesta de color, música y diversidad cultural impulsada. Este evento reunirá a comparsas, organizaciones sociales, comisiones vecinales, centros de adultos mayores y colectividades migrantes, tanto de la capital como de distintas localidades de la región.

El festejo comenzará a las 19 con la Feria de la Diversidad Cultural, donde se podrán disfrutar de estands gastronómicos y culturales que ofrecerán platos típicos de diversas comunidades y propuestas artesanales. Además, desde ese horario y hasta la medianoche, habrá una serie de shows artísticos en el escenario principal.

A las 21, el desfile de corsos será el momento central de la noche, recorriendo la avenida desde el monumento hasta la esquina del Banco Nación. En total, serán 40 los corsos que participarán del desfile, con delegaciones de Junín de los Andes, Plaza Huincul, Zapala, Cutral Co, Vista Alegre, Cipolletti y, por supuesto, de Neuquén capital.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, destacó la importancia de este evento, mencionando que "realmente ha tenido muchísima repercusión en la ciudadanía porque hacía muchos años que no se hacía. Si bien el año pasado se realizó un primer festejo mucho más pequeño, este año ha tomado una dimensión mucho mayor, como sucede cuando la ciudadanía se apropia de sus eventos".

De Giovanetti y Materre dieron detalles del gran evento.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Diversidad, Pluralismo Cultural, Género e Igualdad, Lucas Materre, precisó que "aproximadamente entre 800 y 1.000 personas estarán desfilando, de todas las edades y grupos, mostrando el trabajo previo de las comparsas y grupos artísticos que han preparado con dedicación los vestuarios, coreografías y carrozas".