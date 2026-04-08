Laura Zapata volvió a generar revuelo al hablar abiertamente sobre la tensa relación que mantiene con su hermana, la cantante y actriz Thalía, con quien no tiene contacto desde hace más de veinte años. Durante su participación en el reality La casa de los famosos, Zapata fue clara y contundente: “Desde el secuestro dejamos de hablarnos”.

Ambas hermanas compartieron pantalla en la famosa telenovela María Mercedes, donde Thalía interpretó a la protagonista y Zapata a la villana Malvina. Sin embargo, un hecho traumático ocurrido en 2002 marcó un antes y un después en su vínculo familiar.

En ese año, Laura Zapata fue secuestrada junto a su hermana Ernestina Sodi luego de salir de la obra La casa de Bernarda Alba. Zapata permaneció cautiva durante 18 días, mientras que Ernestina estuvo retenida por 45 días. A partir de ese episodio, la relación entre las hermanas se fracturó definitivamente.

Los motivos de la discordia

La actriz ha reiterado una polémica acusación: señaló que Thalía se negó a pagar el rescate, lo que la obligó a gestionar su liberación sin ayuda, generando un conflicto irreparable entre ellas. “Desde el secuestro nos dejamos de hablar”, enfatizó Zapata.

Además, Laura sorprendió al revelar que tuvo un papel fundamental en el inicio de la carrera artística de Thalía. Relató que gracias a contactos obtenidos tras su participación en el Festival de la OTI en 1978 y 1980, pudo acercarla a oportunidades en la industria musical. “Me encuentro un día a un amigo que me dijo que buscaba niños para formar un grupo, y yo le dije que tenía una hermanita preciosa. Se la mandé y se quedó”, contó, refiriéndose al grupo Din Din, que grabó dos discos y participó en el Festival Juguemos a Cantar.

Sin embargo, a pesar de esos lazos iniciales, la relación se deterioró hasta el punto de no tener comunicación alguna en las últimas dos décadas.

El distanciamiento familiar también fue objeto de fuertes polémicas externas. En 2019, el actor Alfredo Adame lanzó declaraciones explosivas sobre Laura Zapata, asegurando que no dudaba de su supuesta responsabilidad en el secuestro de 2002. Adame calificó a Zapata como “perversa” y “malévola”, y sostuvo una teoría controvertida: según él, Zapata habría planeado su propio secuestro para obtener dinero de Thalía y de su esposo, el empresario Tommy Mottola.

Thalía y Laura Zapata rompieron relación tras secuestro en 2002

“A mí me queda muy claro. Yo tengo como amigo al comandante de la unidad antisecuestro y claro, fue un autosecuestro. La soltaron a ella primero, acuérdate, a negociar y todo el rollo”, afirmó el actor con seguridad, avivando aún más la polémica.

Este episodio sigue siendo un tema delicado y divisorio en la familia, con acusaciones cruzadas y heridas abiertas que parecen no tener reparación.