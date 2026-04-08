Royal Enfield dio un paso decisivo en su historia al revelar la Flying Flea C6, su primera motocicleta eléctrica. Este lanzamiento marca la entrada oficial de la reconocida marca india en el segmento de movilidad eléctrica.

La Flying Flea C6 estará disponible en India a partir del 10 de abril, con un precio que oscila entre Rs 2,00,000 y Rs 3,00,000. Este modelo es el primero de una nueva línea llamada Flying Flea, que incluirá varios vehículos eléctricos en el futuro.

Construida sobre una plataforma inédita, la moto incorpora una batería de 3.91 kWh que le brinda una autonomía de hasta 154 km con una sola carga, ideal para el uso urbano. Además, su motor síncrono de imán permanente genera una potencia de 15.4 kW y un torque máximo de 60 Nm, permitiendo acelerar de 0 a 60 km/h en menos de 3.7 segundos.

Las especificaciones técnicas

Entre sus especificaciones técnicas, la moto alcanza una velocidad máxima aproximada de 115 km/h, pesa alrededor de 124 kg y ofrece una altura del asiento de 823 mm y una distancia al suelo de 207 mm, apta para distintos tipos de superficies.

El tiempo de carga es otro punto destacado, con un proceso rápido que completa la batería en aproximadamente 2 horas y 16 minutos desde cero.

En cuanto a diseño, la Flying Flea C6 se inspira en la motocicleta original de la Segunda Guerra Mundial que lleva el mismo nombre. Su estética combina elementos retro, como la horquilla delantera tipo girder, con un enfoque minimalista que integra tecnología moderna.

La innovación tecnológica está presente en su tablero con pantalla TFT táctil redonda, que se conecta a cualquier smartphone y ofrece funciones avanzadas como control de tracción y ABS de doble canal. A través de una interfaz digital intuitiva, el conductor puede acceder a múltiples modos de conducción, geocercas, sistema antirrobo y actualizaciones vía OTA.

Royal Enfield ha desarrollado un sistema de control centralizado (CCU) que vincula varios sistemas para brindar una experiencia conectada y segura. Aunque está diseñada principalmente para la ciudad, la moto también es apta para salidas ocasionales fuera del entorno urbano.

Este lanzamiento representa un cambio estratégico para Royal Enfield, que apuesta por combinar la tradición con la innovación eléctrica. La Flying Flea C6 apunta a conquistar a quienes buscan un equilibrio entre un diseño clásico y el rendimiento moderno de una moto eléctrica.