La Cámara de Diputados votó en la sesión especial el proyecto que crea un Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

El quórum de la sesión se alcanzó con los diputados de La Libertad Avanza, del PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca, además de algunos otros legisladores monobloquistas.

Ley Penal Juvenil

La presidenta de la comisión de Legislación Penal Juvenil y miembro informante del dictamen de mayoría, Laura Rodríguez Machado, sostuvo que la intención no es “amontonar menores privados de la libertad en establecimientos” sino “resocializarlos”.

"Hoy pasa eso salvo algunas provincias que tienen una normativa particular. Hoy el régimen vigente que muchos no quieren modificar ni modificar nunca permite la adopción de vagas medidas restrictivas”, lamentó la cordobesa.

"Nos decían que a partir de acá queremos encarcelar a todos, que la solución no es meter menores adentro de las cárceles. Nosotros con este despacho de mayoría vamos a darle un tratamiento para que la función final de estos establecimientos sea resocializar al menor", apuntó.

Para Rodríguez Machado, “hay muchos que no quieren cambiar nada para que todo siga igual”.

“Uno de lo argumentos es ‘no hagamos nada' porque el porcentaje de menores en conflicto con la ley que delinquen son muy bajos. No sé qué cifra me han dado. Yo no creo que haya un argumento más cruel que ese”, consideró.

Además de la controversial baja de la edad de imputabilidad a 14 años, el régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

Por otra parte, el dictamen incorpora un cambio que fue exigido por los dialoguistas al Gobierno, que es el financiamiento para poder aplicar efectivamente el régimen penal juvenil: se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia