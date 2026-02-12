La Cámara de Diputados votó en la sesión especial el proyecto que crea un Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El quórum de la sesión se alcanzó con los diputados de La Libertad Avanza, del PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca, además de algunos otros legisladores monobloquistas.
Ley Penal Juvenil
La presidenta de la comisión de Legislación Penal Juvenil y miembro informante del dictamen de mayoría, Laura Rodríguez Machado, sostuvo que la intención no es “amontonar menores privados de la libertad en establecimientos” sino “resocializarlos”.
"Hoy pasa eso salvo algunas provincias que tienen una normativa particular. Hoy el régimen vigente que muchos no quieren modificar ni modificar nunca permite la adopción de vagas medidas restrictivas”, lamentó la cordobesa.
"Nos decían que a partir de acá queremos encarcelar a todos, que la solución no es meter menores adentro de las cárceles. Nosotros con este despacho de mayoría vamos a darle un tratamiento para que la función final de estos establecimientos sea resocializar al menor", apuntó.
Para Rodríguez Machado, “hay muchos que no quieren cambiar nada para que todo siga igual”.
“Uno de lo argumentos es ‘no hagamos nada' porque el porcentaje de menores en conflicto con la ley que delinquen son muy bajos. No sé qué cifra me han dado. Yo no creo que haya un argumento más cruel que ese”, consideró.
Además de la controversial baja de la edad de imputabilidad a 14 años, el régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.
El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.
Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.
Por otra parte, el dictamen incorpora un cambio que fue exigido por los dialoguistas al Gobierno, que es el financiamiento para poder aplicar efectivamente el régimen penal juvenil: se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia
Momentos Claves
"Por todas las víctimas de menores delincuentes"
Una de las máximas impulsoras del proyecto, Patricia Bulrich, festejó en redes la media sanción del proyecto que reforma la Ley Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
"Es el primer paso para que nunca más la edad sea una excusa para el crimen", aseguró.
Diputados dieron media sanción a la baja de edad de imputabilidad
La reforma del Régimen Penal Juvenil obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con 149 votos afirmativos, 100 negativos y 0 abstenciones.
Con esto, el Gobierno cosecha otro triunfo después de lo que fue la votación en el Senado de la Reforma Laboral.
“Ninguno de esos pibes va a salir mejor de cómo entró”
La diputada nacional del Frente de Izquierda Romina del Plá advirtió que con el nuevo Régimen Penal Juvenil los menores irían a “lugares espantosos” y que "ninguno de esos pibes va a salir mejor de cómo entró".
“Las tasas de reincidencia en todos los países muestran que los pibes colocados en situación de privación de la libertad son altísimas porque en lugar de tener una política para la reinserción, el encierro es una política para recrudecer las situaciones”, analizó la diputada del Partido Obrero.
Del Plá alertó que "lo único que van a conseguir bajando la edad a 14 años es que las bandas de narcos vayan a buscar como soldaditos a los pibes de 10, 11 y 12".
"Esta ley no resuelve ningún problema y es tirar a las niñeces a la hoguera, en lugar de protegerlas, que es lo que deberíamos hacer", cerró.
"Hoy aprueban la baja de imputabilidad"
El presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) Gabriel Bornoroni aseguró que “hoy se aprueba” Ley Penal Juvenil y el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea: “El Congreso más reformista de la historia pone quinta a fondo”, aseguró.
Juan Schiaretti juró como diputado
El ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti juró este jueves como diputado nacional, luego de haber sido sometido a una intervención quirúrgica, que impidió asistir a la jura oficial el año pasado.
Además, todos los bloques homenajearon a la ex legisladora nacional por Chaco Sandra Mendoza, quien falleció ayer.
Juan Grabois: "es una falsa dicotomía"
El diputado nacional del bloque peronista Juan Grabois aseguró que si los legisladores oficialistas quieren bajar la edad de imputabilidad “a cero” que lo hagan, porque el problema de fondo, en realidad, es “la situación previa de las niñas, niños y adolescentes” vinculada a la salud mental y al consumo.
“La baja la pueden hacer a los cero años, si quieren, porque es una falsa dicotomía. El problema es cómo abordar la criminalidad de niños, niñas y adolescentes y el abordaje tiene que ser en la situación previa, que involucra la salud mental y el consumo. Cuando vos tenés un pibe perdido por el paco, el Estado tiene que poder tener las herramientas que vaya a un centro de internación y eso no existe. Y ellos (el oficialismo y los bloques alineados) lo dicen. Pero no pusieron la Ley de salud mental en extraordinarias, porque no les interesa, son unos mentirosos y engañan a la gente”, concluyó.