La influencer y ex Gran Hermano, Daniela Celis, atraviesa uno de los momentos más delicados desde que saltó a la fama. En las últimas horas confirmó que fue imputada en una causa que investiga apuestas ilegales y utilizó sus redes sociales para expresar su angustia. “¿Pueden creer lo que estoy viviendo? Se me termina de imputar penalmente en una causa por apuestas ilegales en el 2025 (que no hice) con los datos de una cuenta falsa y un número de celular que no es mío”, escribió con total indignación.

El impacto fue inmediato y el nombre de Daniela Celis comenzó a circular con fuerza en los portales. La joven, que se convirtió en una de las figuras más queridas tras su paso por Gran Hermano, aseguró que jamás participó en ninguna actividad ilegal. Según explicó, los datos que figuran en el expediente judicial no le pertenecen y corresponderían a cuentas apócrifas creadas por terceros.

En medio del escándalo, la influencer habló ante las cámaras de Puro Show, el ciclo que se emite por El Trece, y reiteró su inocencia. “Un garronazo me estoy comiendo, totalmente sorprendida con lo que pasó. No hice nada, soy la persona más legal que puede haber. Son cuentas que no son mías, que no hice yo y no tiene nada que ver conmigo. Se equivocaron, es un error”, sostuvo con firmeza.

Además, Daniela Celis, madre de las gemelas Laia y Aimé, relató cómo recibió la notificación judicial. “Me llegó una notificación a casa y yo dije ‘no puede ser’. Nunca hice nada ilegal en mi vida, soy la persona más legal que van a ver”, aseguró, visiblemente afectada por la situación que la involucra.

El golpe emocional no tardó en hacerse sentir. “Pagar los platos rotos me está estresando, me está sacando tiempo y plata. Tengo a las niñeras en casa, me están saliendo granitos, tengo una producción de fotos y no la puedo hacer. Me están cag... la vida básicamente”, lanzó, dejando en claro el nivel de angustia que atraviesa.

En su descargo, también reflexionó sobre la exposición pública. “Cuanto más bueno sos, peor te pasan las cosas. Yo tenía compañeros que lo hacían y les aconsejaba que no lo hicieran. De repente terminé involucrada por algo que nunca hice. Nunca cobré un peso”, afirmó Daniela Celis, subrayando que trabaja para sostener a sus hijas.

Por su parte, su abogado Walter Cormace explicó detalles de la causa y respaldó a su clienta. “Hay una falsa imputación. La investigación es infructuosa y mal hecha. Son seres humanos y cometen errores. Vamos a probar que hubo un error”, señaló el letrado, quien advirtió que existen muchas cuentas falsas que involucran a artistas en promociones ilegales sin su consentimiento.