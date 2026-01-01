El episodio que rodea a Valeria Aquino parecía encaminado a una etapa de silencio, pero ocurrió exactamente lo contrario. Después de que trascendiera la decisión de quitarle la licencia de conducir, la mediática volvió a aparecer en redes y lo hizo desde su propio auto, en una escena que muchos leyeron como un gesto directo de desafío hacia la Justicia.

El expediente se abrió luego de que circulara el video en el que se veía a su hija, de apenas 12 años, al mando de un vehículo. Desde entonces, los organismos de control actuaron y la medida de inhabilitación preventiva quedó firme mientras se sustancia la investigación. Sin embargo, Valeria Aquino eligió mostrarse nuevamente frente al volante, justo cuando más se esperaba prudencia.

En sus historias, la imagen fue clara: cinturón colocado, manos cerca del volante y un mensaje breve que rápidamente encendió la discusión. Allí escribió “Ir al gym con este calor vale doble”, dejando entrever que estaba lista para salir, aun cuando no está autorizada a conducir. El posteo se viralizó en minutos y volvió a instalar la idea de que no registra el alcance de la sanción que tiene encima.

Por lo pronto, el gesto fue leído como una “mojada de oreja” a quienes impulsaron la medida. Es que, aunque no se la ve circulando, la sola puesta en escena de Valeria Aquino dentro del auto resultó suficiente para que reaparecieran cuestionamientos sobre responsabilidad, provocación y límites. Y, al mismo tiempo, volvió a poner el foco en el mensaje que se transmite cuando hay menores involucrados.

Desde los organismos de seguridad vial se insiste en que la inhabilitación preventiva no es simbólica: busca evitar riesgos mientras avanza el trámite administrativo. En ese marco, cualquier acción que sugiera uso del vehículo —aunque sea para la foto— puede ser interpretada como una señal equivocada hacia la sociedad y como un modo de relativizar la norma.

Más allá de eso, el nuevo posteo volvió a confirmar que cada movimiento de Valeria Aquino termina escalando. Primero fue el video de su hija, luego la sanción y ahora este guiño desafiante desde el auto, que reactivó debates sobre ejemplo, cuidado y respeto por las reglas. Y por lo pronto, lejos de apagar la polémica, la propia protagonista parece alimentarla con cada publicación que hace.