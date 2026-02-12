¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 12 de Febrero, Neuquén, Argentina
Seguridad vial

Impactante choque en Tratayén: una camioneta terminó incrustada detrás de un camión

Efectivos de la Policía trabajan en la zona, junto con personal del SIEN. En total fueron cuatro los vehículos involucrados.

Por Lucas Sandoval

Jueves, 12 de febrero de 2026 a las 19:58
Por motivos que se investigan, el vehículo menor terminó incrustado en la parte trasera de uno de los camiones involucrados.

Un impactante incidente vial ocurrió durante la tarde de este jueves en la Ruta 7. En la zona de Tratayén, dos camionetas protagonizaron un choque junto a dos camiones vinculados a la industria petrolera

Por motivos que se investigan, uno de los vehículos menores terminó incrustado en la parte trasera de uno de los camiones involucrados. Otro de los vehículos quedó fuera de la banquina de la mano contraria, justo antes de impactar contra unos árboles.

Efectivos de la Policía trabajan en la zona, junto con personal del SIEN. Uno de los conductores fue trasladado al hospital de Añelo, pero fue dado de alta. El resto de los involucrados no sufrió lesiones y sólo se registraron daños materiales. 

