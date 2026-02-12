Un impactante incidente vial ocurrió durante la tarde de este jueves en la Ruta 7. En la zona de Tratayén, dos camionetas protagonizaron un choque junto a dos camiones vinculados a la industria petrolera.

Por motivos que se investigan, uno de los vehículos menores terminó incrustado en la parte trasera de uno de los camiones involucrados. Otro de los vehículos quedó fuera de la banquina de la mano contraria, justo antes de impactar contra unos árboles.

Efectivos de la Policía trabajan en la zona, junto con personal del SIEN. Uno de los conductores fue trasladado al hospital de Añelo, pero fue dado de alta. El resto de los involucrados no sufrió lesiones y sólo se registraron daños materiales.