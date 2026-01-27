Christian Petersen atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida tras la grave crisis de salud que sufrió durante una escalada en el volcán Lanín, en plena Patagonia. A más de un mes del episodio que lo obligó a una internación de urgencia, el reconocido chef comenzó a mostrar cómo es el complejo camino de regreso a la normalidad.

La tarde en la que todo ocurrió marcó un antes y un después para Christian Petersen. La actividad de montaña terminó con una extensa internación en San Martín de los Andes, seguida por un traslado sanitario a una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, donde permaneció más de 30 días bajo cuidados intensivos.

Durante ese período, el estado de salud de Christian Petersen fue crítico y generó una enorme preocupación tanto en su entorno cercano como en el público que lo sigue desde hace años. La gravedad del cuadro obligó a los médicos a actuar con extrema cautela y mantenerlo bajo estricta observación.

Desde entonces, los detalles médicos se mantuvieron bajo un fuerte hermetismo. Mientras circulaban distintas teorías sobre lo ocurrido en el volcán Lanín, Christian Petersen optó por el silencio, priorizando su recuperación física y emocional lejos de la exposición mediática.

Finalmente, el chef recibió el alta médica y pudo regresar a su hogar. Desde ese momento, Christian Petersen reapareció de manera esporádica en redes sociales, con publicaciones breves que dejaban en claro que el proceso de recuperación sería largo y exigente.

En las últimas horas, Christian Petersen volvió a su cuenta de Instagram con un video que conmovió a sus seguidores. En las imágenes se lo ve bajando una escalera, una acción cotidiana que hoy representa un verdadero desafío tras la dura internación que atravesó.

“Empezando de vuelta, tratando de aprender”, escribió Christian Petersen junto al video, dejando en evidencia la magnitud del impacto que tuvo la crisis de salud en su cuerpo y la necesidad de reconstruirse paso a paso, con paciencia y constancia.

En otra storie, Christian Petersen compartió una imagen sencilla: un termo de mate apoyado sobre una mesa. Con un mensaje optimista, saludó a sus seguidores y mostró que, pese a las dificultades, mantiene el ánimo y la esperanza mientras avanza en su lenta recuperación.