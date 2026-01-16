Las imágenes que muestran el cambio físico de Christian Petersen impactaron en las redes sociales y generaron una fuerte reacción entre sus seguidores. Luego de pasar 26 días internado en terapia intensiva por una falla multiorgánica, el cocinero comenzó a retomar lentamente su rutina y decidió compartir parte de ese proceso personal y profundo.

El episodio que puso en jaque la salud de Christian Petersen ocurrió mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín, en la zona de San Martín de los Andes. A partir de allí, atravesó el momento más delicado de su vida, con una internación prolongada que lo obligó a frenar por completo su ritmo habitual.

En las últimas horas, el chef se mostró entrenando en su casa y dejó ver cómo quedó su cuerpo tras el duro episodio. En un video publicado en Instagram, se lo observa realizando ejercicios con el torso desnudo, evidenciando las secuelas físicas pero también la determinación de volver a fortalecerse.

Previamente, Christian Petersen había compartido una historia en la que aparece Sofía Zelaschi, su pareja, practicando pilates en un ambiente familiar y luminoso. La imagen estuvo acompañada por una frase breve pero contundente: “En familia, todo es más fácil”, dejando en claro el rol clave del acompañamiento emocional.

El propio Christian Petersen escribió junto a otro video: “Recuperando día a día…”, una frase que resume el camino que transita. Lejos de mostrar una recuperación instantánea, el chef eligió reflejar un proceso real, lento y cargado de esfuerzo físico y mental.

En otra publicación, el cocinero subió una imagen simbólica: una flecha pintada en el asfalto apuntando hacia arriba. Allí solo se ven sus piernas con ropa deportiva y zapatillas de running. “Qué sensación tan buena y tan profunda esta de ir poco a poco”, expresó, marcando el valor de cada pequeño avance.

Además, Christian Petersen contó que utiliza un reloj inteligente para monitorear su evolución. “Solía usar mi Garmin para entrenar más y mejor”, explicó, haciendo referencia a cómo cambió su relación con el ejercicio tras la internación.

Finalmente, destacó que ahora el dispositivo cumple una función esencial: cuidar su salud. En la imagen se observa el reloj marcando 75 latidos por minuto, gráficos de seguimiento y una pulsera roja en su muñeca, símbolos de una nueva etapa donde el foco está puesto en vivir y recuperarse.