Christian Petersen atraviesa un proceso de recuperación tan lento como transformador. El reconocido chef sufrió una descompensación durante una excursión al volcán Lanín, situación que derivó en una internación y marcó un antes y un después en su vida. Tras recibir el alta médica el martes pasado, decidió instalarse en San Pedro, provincia de Buenos Aires, donde el entorno natural se convirtió en un aliado clave para sanar cuerpo y mente.

Lejos del ritmo frenético que lo caracterizó durante años, Christian Petersen habló sobre su estado actual en una entrevista con Teleshow. “Sin voz pero por suerte en lo personal mejorando. Caminando un poco”, expresó con honestidad. La frase resume el momento exacto que atraviesa: una recuperación en pausa, con avances mínimos y una escucha atenta de las señales del cuerpo.

A través de sus redes sociales, el chef Christian Petersen comparte fragmentos de esta nueva etapa. En uno de los videos más recientes se lo ve visiblemente más delgado, caminando con calma mientras riega las plantas de su huerta. La escena transmite serenidad y reflexión. Él mismo lo definió con una frase que resonó fuerte entre sus seguidores: “Un guerrero en el jardín… Regenerando, día a día”.

Las imágenes que publica Christian Petersen funcionan como un diario visual del proceso de recuperación. El contacto con la tierra, los tiempos lentos y la ausencia de exigencias extremas contrastan con su vida anterior. En otro posteo, eligió una cita de Henry David Thoreau: “Cuando estás tranquilo y preparado, encuentras una compensación en cada decepción”, una reflexión que acompaña su momento personal.

El cambio de hábitos también se refleja en los detalles cotidianos. En una foto se observa su mano con una pulsera roja, un reloj digital, un mate, un libro y una libreta. Allí, Christian Petersen explicó que antes usaba el reloj para entrenar más y ahora lo utiliza para medir cómo responde su cuerpo y cuánto le cuesta cada esfuerzo durante su proceso de salud.

“Una fresca y suave soledad…”, escribió Christian Petersen en otra de sus publicaciones, dejando en claro que el silencio y el tiempo propio son parte del proceso. El volcán Lanín queda como telón de fondo, símbolo del límite físico que lo obligó a replantear su estilo de vida.

Hoy, el chef redefine su rutina lejos del vértigo profesional. Regar la huerta, elegir verduras y avanzar paso a paso forman parte de una recuperación que no es una carrera. Christian Petersen no solo se cura: también aprende a vivir a otro ritmo.