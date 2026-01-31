La Barby vivió un momento de extrema tensión a la salida de La Negra Pop, el programa radial que integra junto a Elizabeth Vernaci en Radio Pop, cuando un hombre la agredió con expresiones homofóbicas. El violento episodio ocurrió en la puerta de la emisora y obligó a la intervención policial, generando una fuerte conmoción en el ambiente artístico y mediático.

A través de sus redes sociales, La Barby compartió un video en el que se observa un patrullero y efectivos de la policía apostados en la entrada del lugar. En las imágenes se la escucha relatar lo sucedido con evidente angustia, mientras explicaba que el agresor se encontraba exaltado y que la situación se volvió peligrosa en cuestión de minutos.

Según detalló la integrante de LAM (América TV), todo comenzó cuando el hombre se acercó a la ventana de la radio y empezó a gritar insultos discriminatorios. “Estaba en contra de que La Negra tenga a dos homosexuales en su equipo”, explicó La Barby, quien aseguró que los dichos fueron cada vez más violentos.

El conflicto escaló cuando la panelista salió del estudio con unas pizzas que llevaba para un compromiso personal. Fue entonces cuando el agresor pasó de los insultos a la agresión física, repitiendo expresiones homofóbicas. Ante ese escenario, quienes estaban presentes decidieron llamar a la policía para evitar consecuencias mayores.

La Barby, cuyo nombre real es Leonardo Javier Veterale, es performer desde hace más de 30 años y una figura muy reconocida del espectáculo. Su estilo, marcado por el humor y la irreverencia, la convirtió en una presencia habitual tanto en radio como en televisión, especialmente desde su llegada como angelita al programa que conduce Ángel de Brito.

Pese a su popularidad actual, sus comienzos fueron sacrificados. En una entrevista en Almorzando con Juana (El Trece), recordó que llegó al personaje casi de casualidad, luego de formarse en actuación en Morón y de estudiar durante cuatro años con Julio Chávez.

Más tarde, una experiencia en el mítico boliche Búnker marcó un antes y un después en su carrera. A partir de allí comenzó a trabajar en distintos medios y fue convocada por figuras como Moria Casán, Antonio Gasalla y Marcelo Tinelli, lo que le permitió ganar visibilidad.

Con el tiempo se consolidó en televisión en ciclos como BDV y, desde 2016, en Radio Pop junto a Elizabeth Vernaci. El ataque sufrido reavivó el debate sobre la violencia y la discriminación, y provocó una ola de apoyo hacia La Barby desde el mundo del espectáculo.