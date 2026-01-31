El mundo del espectáculo atraviesa horas de profunda tristeza tras conocerse la muerte de Catherine O’Hara a los 71 años. La actriz, recordada por su entrañable papel como la mamá de Mi pobre angelito, falleció este viernes y la noticia provocó un impacto inmediato en Hollywood y entre millones de fanáticos alrededor del planeta.

La información fue dada a conocer en primera instancia por el medio estadounidense TMZ y luego confirmada por el representante de Catherine O’Hara a la revista People. A partir de ese momento, las redes sociales se colmaron de mensajes de dolor y homenajes para una figura clave del cine y la televisión internacional.

Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre las causas concretas de su muerte. Según trascendió, Catherine O’Hara habría sufrido un paro cardiorrespiratorio, aunque se aguardan precisiones médicas para esclarecer completamente el cuadro que derivó en su fallecimiento.

La noticia generó aún más sorpresa debido a que la actriz se mostraba activa profesionalmente y participaba en producciones recientes como The Studio. Su vigencia artística y su presencia constante en la industria hacían pensar que aún tenía muchos proyectos por delante.

Uno de los mensajes más conmovedores llegó de la mano de Macaulay Culkin. El actor utilizó sus redes sociales para despedir a quien fue su madre en la ficción y una figura muy cercana en su vida, recordando el lazo que los unió desde el rodaje de Mi pobre angelito.

Catherine O’Hara y Macaulay Culkin mantuvieron una relación afectuosa a lo largo de los años. De hecho, la actriz fue una de las protagonistas del emotivo discurso que brindó el actor cuando recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, donde destacó su talento y fortaleza desde muy pequeño.

Nacida en Canadá, Catherine O’Hara construyó una carrera sólida y versátil, destacándose tanto en la comedia como en el drama. Además de Mi pobre angelito, brilló en producciones como Schitt’s Creek, que le otorgaron reconocimiento internacional y múltiples premios.

La muerte de Catherine O’Hara deja un vacío enorme en la industria del entretenimiento. Su talento, carisma y legado artístico permanecerán intactos en la memoria del público, que hoy la despide con gratitud y profunda tristeza.