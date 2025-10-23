Así celebró Charly García sus 74 años: una multitud fue a saludarlo a su casa

Este jueves 23 de octubre, Charly García cumplió 74 años y volvió a convertirse en el epicentro de una verdadera celebración popular. Como cada año, los fanáticos del mítico artista se acercaron hasta su casa para saludarlo, agradecerle por su música y acompañarlo en un nuevo aniversario de vida.

Desde temprano, las calles de Palermo se llenaron de voces, carteles y guitarras. Frente al edificio de Charly García, en la esquina de Coronel Díaz y Avenida Santa Fe, se vivió una vigilia cargada de emoción. Hubo quienes llevaron vinilos, pancartas con frases de sus canciones y hasta instrumentos para rendirle tributo en vivo.

El festejo continuó en el tradicional bar donde Charly García suele reunirse con sus amigos más cercanos. En el lugar, ubicado en Fitz Roy y Avenida Córdoba, el músico llegó en automóvil, saludó a quienes lo esperaban y se unió a una cena íntima rodeado de colegas y seres queridos.

Entre los invitados se encontraban figuras clave del rock nacional, como David Lebón, Pedro Aznar, Hilda Lizarazu, Benito Cerati, Joaquín Levinton y el Zorrito Von Quintiero, quienes compartieron risas, anécdotas y homenajes espontáneos al hombre que transformó la música argentina.

Cuando llegó la medianoche, todos los presentes entonaron el clásico “feliz cumpleaños”. Charly García, con su look inconfundible —camisa blanca, chaqueta de cuero y sombrero—, sopló la vela de una torta inspirada en su disco Say No More. La inscripción “SNM” en rojo sobre fondo oscuro fue un guiño perfecto a su estilo y su legado.

Durante la velada, el propio homenajeado no quiso dejar pasar la oportunidad de hacer lo que mejor sabe: tocar. Se sentó al piano y, junto a Joaquin Levinton, improvisó algunos acordes que llenaron el ambiente de emoción. El líder de Turf compartió el momento en redes sociales, acompañado del mensaje: “¡Feliz cumple, Garzi!”.

Al finalizar el encuentro, Charly García fue acompañado nuevamente hacia su hogar, donde una multitud continuaba esperándolo. Entre aplausos, cánticos y lágrimas, sus seguidores lograron acercarse unos segundos para saludar al ídolo. La Policía de la Ciudad custodió el regreso, ante la enorme cantidad de asistentes.

Lejos de los silencios y las sombras, García volvió a demostrar que su figura sigue viva y vibrante. Entre homenajes, colaboraciones internacionales y discos recientes, su música continúa siendo una brújula cultural para varias generaciones que todavía encuentran en él la voz más lúcida del rock nacional.

