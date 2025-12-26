El actor Gaten Matarazzo, conocido por interpretar a Dustin Henderson en Stranger Things, reveló que el cierre de la quinta temporada será especialmente emotivo y marcado por pérdidas dolorosas para los personajes y los fans.

Matarazzo expresó: “Entiendo la ansiedad. Te entiendo. Todos estamos aquí para apoyarte pase lo que pase”. Además, advirtió que quienes vean el final deberían prepararse con “pañuelos, helado, amigos y familiares” para afrontar las emociones que despertará la serie.

Estas palabras anticipan un desenlace trágico donde personajes favoritos podrían morir. En el tráiler del segundo volumen de la última temporada, tanto Dustin como Steve Harrington, interpretado por Joe Keery, repiten la frase “Tú mueres, yo muero”, lo que sugiere que ambos personajes podrían no sobrevivir al final.

Por otro lado, los creadores de Stranger Things, los hermanos Duffer, insinuaron en una aparición reciente en The Tonight Show que Steve podría morir, al mostrar un Funko Pop de su personaje cayendo por el borde de una mesa. Sin embargo, la representación generó debate entre los fans, quienes creen que el personaje podría regresar más adelante, ya que originalmente Steve estaba destinado a morir en la primera temporada pero fue conservado por su popularidad.

La quinta temporada será también la última, y aunque las especulaciones sobre la muerte de Steve y otros personajes favoritos están al alza, habrá que esperar hasta el estreno de los capítulos para confirmar el destino de cada uno.

El segundo volumen de la temporada final de Stranger Things se lanzó el 25 de diciembre de 2025 en Netflix, y el episodio que pone fin a la serie se estrenará el 1 de enero de 2026, disponible tanto en la plataforma como en algunos cines seleccionados.