A días de Navidad, Stranger Things vuelve a ocupar el centro de la agenda cultural y del entretenimiento digital. La serie creada por los hermanos Duffer estrena el volumen 2 de su nueva entrega en Netflix, con lanzamiento simultáneo en todo el mundo y fuerte repercusión en redes sociales y búsquedas en Google.

El regreso se da en un momento clave del año y promete capítulos decisivos, un tono más oscuro y definiciones importantes para la historia ambientada en Hawkins, uno de los universos más exitosos de la plataforma.

Durante las últimas jornadas, Stranger Things volvió a posicionarse entre los contenidos más mencionados en X (ex Twitter), Instagram y TikTok, impulsada por la expectativa de los fanáticos que esperan respuestas y giros narrativos relevantes.

Stranger Things: horario de estreno en Argentina

El volumen 2 de Stranger Things se estrena en Argentina el jueves 25 de diciembre a las 22.

Esto permitirá que los nuevos episodios estén disponibles durante la noche de Navidad, una franja horaria elegida por muchos espectadores para maratonear la serie y evitar spoilers que suelen circular apenas se habilita el contenido.

En el país, el estreno suele vivirse como un ritual colectivo, con reuniones, visualizaciones nocturnas y alto nivel de interacción en redes sociales.

Horarios de estreno de Stranger Things en otros países

El lanzamiento será global y simultáneo, aunque con distintos horarios según el huso horario:

América

Estados Unidos: 17 (Pacífico) / 20 (Este)

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 19

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 20

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 21

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 22

Europa