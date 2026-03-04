Un verdadero revuelo se desató en el mundo del espectáculo luego de que se conociera que Ernestina Pais protagonizó un accidente automovilístico en la zona de Vicente López. El hecho, que no dejó heridos de gravedad, tomó mayor dimensión cuando trascendió que la conductora habría intentado retirarse del lugar y se negó a realizar el correspondiente control de alcoholemia solicitado por las autoridades.

La información fue revelada en el programa LAM, donde Ángel de Brito brindó detalles sobre lo ocurrido. Según contó el conductor, la periodista se habría mostrado molesta ante el pedido policial. “Se negó a realizar el test y ese pedido incluso llegó a ofenderla”, aseguraron en el ciclo que se emite por América TV, generando un inmediato debate en el panel.

Más allá del episodio puntual, lo que más resonó fue el contexto personal que atraviesa Ernestina Pais desde hace años. Su reconocida lucha contra el alcoholismo y el tiempo que pasó internada volvieron a estar en boca de todos. “Ella tiene muchos dolores en la vida, lo del padre, que está desaparecido, que ocurrió en la infancia, después un montón de otras cosas que le pasaron y que no pudo contar. Con el alcohol tapaba cosas que no podía sacar y le pasa a muchos adictos esto”, expresó Ángel de Brito al aire.

El conductor también hizo un repaso por la carrera de la periodista, destacando que su talento siempre fue indiscutido, pero que los problemas personales impactaron directamente en su proyección profesional. “Pensaba en lo profesional porque Ernestina Pais tuvo una carrera brillante pero esos problemas la alejaron de ese futuro”, reflexionó.

En ese sentido, recordó un episodio del pasado que marcó un quiebre. “Cuando hacía acá Desayuno tuvo un incidente con lo de la lavandina, ¿se acuerdan? Y así se fue alejando”, sentenció Ángel de Brito, dejando en claro que no es la primera vez que situaciones personales afectan su desempeño público.

Mientras tanto, comenzaron a circular imágenes del accidente en la vía pública, lo que incrementó la preocupación en su círculo íntimo. Si bien desde su entorno aseguran que físicamente se encuentra bien, el episodio reavivó temores sobre su estado emocional.

A la espera de una palabra oficial de Ernestina Pais, el choque y la negativa al control de alcoholemia vuelven a colocar su nombre en el centro de la escena mediática, abriendo nuevamente interrogantes sobre su presente y el camino que deberá transitar de ahora en adelante.