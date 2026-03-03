Una fuerte controversia se desató este martes luego de que fuentes policiales aseguraran que Ernestina Pais protagonizó un accidente de tránsito en Vicente López y que, tras el episodio, se habría negado a realizar el test de alcoholemia. Sin embargo, la periodista salió rápidamente a desmentir esa versión en televisión y fue categórica: “Estoy en mi casa”.

Según el parte oficial al que accedieron medios especializados en espectáculos, el supuesto siniestro se habría producido sobre Avenida del Libertador, cuando el vehículo Honda que conduciría la conductora impactó contra un Alfa Romeo. El informe indica que no hubo personas heridas y que solo se registraron daños materiales.

El documento también señala que la conductora se habría negado a someterse al control de alcoholemia, motivo por el cual se le habría labrado un acta correspondiente a test positivo por negativa. Además, siempre de acuerdo a la versión policial, el automóvil fue secuestrado y trasladado al playón municipal.

Imágenes difundidas por fuentes consultadas mostrarían a Pais junto a otra mujer aguardando en el lugar mientras se resolvía la situación. No obstante, la propia periodista salió al cruce de la información pocas horas después.

En diálogo en vivo con el programa “A la tarde”, el ciclo que conduce Luis Ventura por la pantalla de América TV, la conductora negó rotundamente haber protagonizado cualquier incidente vial.

“No, estoy en mi casa”, respondió cuando le consultaron directamente sobre el supuesto choque. Ante la insistencia del panel, volvió a ser enfática: “No tuve ningún accidente”.

La versión había comenzado a circular en redes sociales a partir de una publicación del periodista Pablo Montagna, lo que generó una rápida repercusión y múltiples llamados hacia la conductora.

Lejos de mostrarse alterada, Pais reiteró que se encontraba en su domicilio y afirmó desconocer el origen del rumor. Antes de despedirse, incluso aprovechó el aire para invitar al público a su obra teatral “El divorcio del año”, bajando el tono a la polémica.

Por el momento, conviven dos versiones completamente opuestas: la del parte policial que da cuenta de un accidente con negativa al test y la de la propia protagonista, que lo desmiente de manera contundente. La situación abrió interrogantes y generó debate en redes sociales, mientras se aguardan eventuales aclaraciones oficiales.