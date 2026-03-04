La visita de Guido Süller a LAM no pasó desapercibida. Si bien había sido convocado para opinar sobre la actualidad de Yanina Zilli, hoy participante de Gran Hermano Generación Dorada, lo que realmente impactó fue su nuevo rostro. Recién salido del quirófano, el mediático dejó a todos boquiabiertos con una intervención que, según contó, tuvo un objetivo muy particular.

Sentado frente a Ángel de Brito y las panelistas, explicó que decidió realizarse un retoque para acercarse físicamente a Val Kilmer, uno de los galanes más recordados de Hollywood. “Quería acortar distancias”, lanzó sin vueltas, fiel a su estilo frontal y provocador.

El hermano de Silvia Süller detalló que el procedimiento fue realizado por el mismo cirujano que atendió a Furia Scaglione, y que su principal preocupación estaba en la zona de la nariz y el labio superior. “Después de los 50 se te baja y ya no se te ve el labio de arriba”, explicó con total sinceridad.

Además, confesó que comenzó a notar un cambio en su expresión al revisar imágenes antiguas. “Yo tenía un defecto que ignoraba, entonces empecé a ver ‘tapes’ donde tenía una linda sonrisa y lindos dientes y digo ‘No se me ven más, ¿qué pasó?’”, relató. Esa observación fue el puntapié inicial para animarse a la cirugía estética.

Para lograr el resultado deseado, Guido le llevó al médico fotografías del actor que brilló en Batman Eternamente, Top Gun y The Doors. Su intención fue replicar especialmente la boca del intérprete, buscando una sonrisa más visible y armónica con sus facciones actuales.

El resultado generó debate inmediato en el piso y también en redes sociales. Mientras algunos celebraron la seguridad del mediático para reinventarse, otros cuestionaron su obsesión por parecerse a una figura internacional. Sin embargo, él se mostró conforme y seguro con el cambio.

Una vez más, Guido Süller logró instalarse en el centro de la escena. Entre polémicas, confesiones y transformaciones, el mediático demuestra que sabe cómo captar la atención. Y esta vez, con un guiño a Hollywood, volvió a ser noticia.