En el ámbito de los trucos caseros para el hogar, la combinación de vinagre y limón se destaca por su eficacia y bajo costo. Estos dos ingredientes, fáciles de conseguir, se utilizan frecuentemente para combatir la suciedad, eliminar grasa y neutralizar malos olores en diferentes espacios domésticos.

El secreto de esta mezcla radica en su alta acidez, que potencia su capacidad limpiadora. Cuando se combinan, vinagre y limón forman una solución natural que permite desinfectar y desengrasar diversas superficies sin necesidad de recurrir a productos químicos industriales.

Sin embargo, es fundamental tener precaución al aplicar esta mezcla en ciertos materiales. No se recomienda usarla sobre mármol o piedra natural, ya que la acidez puede dañarlos irreversiblemente. Además, es aconsejable realizar una prueba previa en una pequeña área para asegurarse de que no cause daños.