El gobernador Rolando Figueroa inauguró el Parque Solar Los Chihuidos, una obra que permitirá que la comunidad acceda por primera vez a energía continua durante las 24 horas. El proyecto fue gestionado por el gobierno provincial y financiado por PAE e YPF, socios en el área Aguada Pichana Oeste, mientras que la operación quedará bajo responsabilidad del EPEN. Esta infraestructura representa un cambio estructural para una zona históricamente postergada.

Durante el acto, el mandatario pidió disculpas por las postergaciones históricas y sostuvo que el nuevo parque solar es parte del compromiso oficial de “mirar cada rincón de la provincia”. Figueroa destacó la importancia de garantizar derechos y oportunidades para todas las localidades del interior neuquino, remarcando que muchas dificultades “pesan el doble” lejos de la capital provincial.

El gobierno provincial gestionó el proyecto y el Ente Provincial de Energía del Neuquén será el encargado de operar la nueva infraestructura. La obra fue ejecutada y financiada por PAE e YPF, mientras que la nueva red de distribución eléctrica fue finalizada por el EPEN en 2025, con aportes del fondo de servidumbres administrado por la secretaría de Ambiente. Esa red incluyó renovación del tendido, instalación de subestaciones y alumbrado LED, habilitando la puesta en marcha del sistema solar.

Figueroa calificó como un “acto de justicia” que Los Chihuidos cuente con servicio eléctrico permanente y valoró la presencia territorial de las empresas que participan del proyecto. Afirmó que el desarrollo provincial está directamente vinculado al aporte de Vaca Muerta y reiteró la necesidad de que el país reconozca el trabajo de los neuquinos como sostén del crecimiento nacional.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, explicó que el financiamiento surgió del fondo de servidumbres, que fue reorganizado para asegurar su destino legal. PAE, además de cumplir con sus obligaciones, decidió invertir en la construcción del parque solar. La empresa destacó que el proyecto marca “un antes y un después” para la comunidad y es coherente con su estrategia de sustentabilidad y desarrollo local.

El presidente del EPEN, Mario Moya, detalló que la instalación cuenta con un sistema híbrido con 288 paneles solares, baterías de litio con autonomía de dos días y un respaldo diésel, lo que permitirá reducir más del 70% del consumo de combustible. Hasta ahora, Los Chihuidos disponía de solo 13 horas de electricidad diarias, con altos costos operativos para la comunidad.

El parque solar tiene capacidad de 200 kW y su operación estará a cargo del EPEN. La infraestructura permitirá mejorar servicios, ampliar actividades productivas y garantizar un desarrollo local sostenido. El proyecto forma parte de la agenda provincial que busca reducir desigualdades regionales y asegurar que la energía generada en Neuquén beneficie primero a sus habitantes, especialmente en zonas alejadas.