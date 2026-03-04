Pasó positivo de El Biguá como visitante en la Conferencia Sur de la Liga Nacional Femenina, superó a Tomás Rocamora en Entre Ríos por 65-74, asegurando con esto su boleto a la postemporada.

La primera victoria del elenco neuquino de visitante trajo doble alegría, porque además de asegurar su clasificación a los playoffs, cortó una seguidilla de cuatro derrotas en fila.

En esta oportunidad, se impuso ante el último de la conferencia, con parciales de 12-19, 23-16 (35-35) 17-13 (52-48), y 13-26, en un último cuarto donde el equipo de Jaime cerró mejor, más entero y sólido en ambos aros.

Agustina Jourdheuil , clave en el equipo neuquino

Paula Santini con 19 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias fue la destacada en las locales, La escoltó en efectividad Guadalupe Chiappella con 17 unidades. La visita tuvo a Agustina Jourdheuil en lo más alto con 12 puntos, 15 tableros y 3 pases gol. La goleadora fue Maitena Merino (3 triples) con 18 unidades, mientras que Javiera Campos aportó 13 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias.

La Liga nacional ahora entra en un parate producto de que la selección jugará el Torneo Clasificatorio rumbo al mundial, con varios nombres que están hoy en la competencia. Para El Biguá, será clave el cotejo ante Independiente el 22 de marzo, luego cerrará con visita a Florida y Berazategui.