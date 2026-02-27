Este lunes 2 de marzo más de 215.000 estudiantes de Río Negro volverán a las aulas en el inicio del ciclo lectivo 2026, aunque el regreso estará atravesado por el paro de 48 horas convocado por la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) en demanda de un aumento salarial. La medida de fuerza fue definida tras el rechazo a la propuesta del Gobierno provincial en la última paritaria, y se suma al clima de tensión que atraviesa el sector educativo.

Desde diciembre, Educación dispuso un plan de trabajo y mantenimiento escolar en más de 700 establecimientos de la provincia, con revisiones de gas, electricidad, limpieza de tanques, arreglos en sanitarios, pintura y refacciones integrales. Según la subsecretaria de Consejos Escolares, Mónica Pouso, el 98% de las instituciones educativas se encuentra en condiciones para iniciar las clases, mientras que en las restantes se implementaron dispositivos alternativos para garantizar la continuidad pedagógica.

Actualmente hay alrededor de 30 obras en ejecución en distintas escuelas, entre ellas refacciones estructurales en Allen, Cinco Saltos, Cipolletti y El Bolsón, donde se instalaron aulas modulares para que los estudiantes no pierdan días de clase. Además, el Gobierno provincial mantiene los servicios de comedor y transporte escolar, que alcanzan a más de 157.000 chicos con desayuno y merienda, y trasladan a más de 14.000 estudiantes en toda la provincia.

Es el caso de la Escuela Primaria 222 de Allen donde se lleva a cabo una refacción estructural de gran envergadura y por ese motivo los estudiantes compartirán temporariamente edificio con la comunidad de la Escuela Primaria 335. Educación puso a disposición el servicio de transporte para el traslado de los estudiantes al tiempo que se planificaron horarios, espacios y demás cuestiones para que ambas instituciones funcionen con normalidad.

Otro caso es el de la obra de la Escuela Primaria 84 de Cinco Saltos cuyos estudiantes asistirán a la Escuela Primaria 39 en donde se instalaron aulas modulares para ampliar la capacidad.

En Cipolletti la comunidad de la Escuela Especial 24 compartirá el edificio con la Escuela Especial 4 en la que también se instalaron aulas para que todo funcione correctamente no solo desde el punto de vista edilicio sino también pedagógico.

En establecimientos como el CET 35 de El Bolsón, CET 38 de Cinco Saltos, y la ESRN 52 de Belisle, entre otros, se dispusieron espacios áulicos y sanitarios modulares mientras se finalizan con diferentes trabajos.

UnTER convocó a un paro de 48 horas en reclamo de aumento salarial

"Tenemos escuelas de la modalidad especial que me pongo muy orgullosa que estamos en obra, este año se inaugura una escuela nueva que es la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral 3 de Allen. Está en marcha el nuevo edificio propio de la Laboral 6 de Bariloche, pronto podemos decir que se va a licitar la obra de la Escuela Especial 5 de Regina. Está en marcha también la obra de la Escuela Laboral 4 de Cipolletti", destacó Pouso.

Río Negro garantiza así que más de 215.000 estudiantes puedan volver este lunes a las aulas en las 1010 escuelas del ámbito público y privado en más de 700 edificios. Sin embargo, el inicio del ciclo lectivo estará condicionado por la medida de fuerza de UnTER, que reclama una recomposición salarial acorde a la inflación y a la pérdida de poder adquisitivo de los docentes. El gremio advirtió que la protesta busca visibilizar la necesidad de un aumento urgente y que la continuidad del conflicto dependerá de la respuesta del Ejecutivo.