Este viernes, se lleva adelante la audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) para analizar el pedido de revisión tarifaria presentado por la distribuidora EDERSA. La instancia se desarrolla en modalidad virtual y constituye un paso clave dentro del procedimiento previsto por el Marco Regulatorio Eléctrico.

Según informó el organismo, en esta etapa no hay ningún aumento definido, sino que se inicia el análisis técnico y administrativo del planteo de la empresa. La convocatoria busca garantizar la transparencia y el derecho a participación ciudadana previo a cualquier resolución que deba adoptar el EPRE.

En total se registraron 60 inscriptos, entre usuarios particulares, representantes de instituciones, asociaciones y otros actores vinculados al servicio eléctrico. Durante la audiencia, cada uno podrá exponer sus posiciones y observaciones respecto de la solicitud de actualización tarifaria. La jornada se transmite en vivo a través del sitio web oficial del EPRE (www.eprern.gov.ar), lo que permite que cualquier persona interesada pueda seguir el desarrollo completo de la audiencia en forma virtual.

La revisión tarifaria ordinaria forma parte del esquema quinquenal previsto por la normativa, que establece instancias de análisis y discusión pública antes de definir ajustes en el cuadro tarifario. El objetivo es compatibilizar la sustentabilidad del servicio eléctrico con la protección de los usuarios y la participación de todos los sectores involucrados.

Abuso tarifario

El legislador provincial por el bloque PJ-Nuevo Encuentro, Leandro García, denunció un “abuso tarifario” por parte de la distribuidora eléctrica EDERSA. García anticipó que participará como expositor para rechazar el aumento solicitado, al que calificó de “excesivo y fuera de contexto”.

Según advirtió, la empresa busca aplicar un incremento de aproximadamente el 50% de forma retroactiva, que se sumaría a un aumento acumulado del 100% registrado desde septiembre de 2023.

“Estamos frente a una verdadera injusticia. Río Negro paga una de las tarifas más altas del país, en un contexto donde caen los ingresos, las familias están sobreendeudadas y los comercios ven caer sistemáticamente las ventas. El EPRE y el gobierno provincial tienen que parar este aumento totalmente desproporcionado”, expresó.

El legislador vinculó la situación con el modelo de ajuste nacional y señaló que la gestión provincial lo acompaña sin reparos. “Esto es lo que venimos diciendo: no hay proyecto provincial sin un proyecto nacional que proteja el trabajo. De nada sirve hablar de grandes inversiones energéticas si el comercio de barrio no puede mantener la luz encendida”, sostuvo.

García recordó que las políticas económicas destruyeron 376 empresas en los últimos dos años y reclamó políticas públicas que alivien a las familias y a las PyMEs. “Río Negro es dueña del agua, el gobierno tiene que levantar la voz para tener tarifas diferenciales”, concluyó.