El Ministerio de Seguridad, a través de la Policía del Neuquén, llevará a cabo un operativo especial para garantizar la seguridad durante el "Último Primer Día" (UPD), la tradicional celebración que realizan los estudiantes al inicio de su último año de secundaria. El dispositivo se pondrá en marcha el domingo 1 de marzo, a partir de las 21, y se extenderá hasta la desconcentración total de los jóvenes, con la posibilidad de ajustar horarios y días según la dinámica de los festejos.

¿Qué es el UPD?

El UPD es una convocatoria que reúne a un gran número de estudiantes la noche antes del inicio del ciclo lectivo. Los jóvenes suelen celebrarlo en domicilios particulares antes de trasladarse a espacios públicos como plazas, parques y balnearios. Los festejos incluyen disfraces, banderas, maquillaje artístico, bombos y pirotecnia lumínica, y suelen finalizar en las cercanías de los establecimientos educativos.

¿Dónde se desplegará el operativo?

Ante la alta concentración de jóvenes y el movimiento generado en distintos puntos de la región, la Policía del Neuquén implementará una cobertura preventiva en diversas localidades, incluyendo Neuquén capital, Plottier, Senillosa, Centenario y Vista Alegre. El objetivo es asegurar la tranquilidad pública, la seguridad de las personas y la protección de los bienes, siempre dentro del marco legal.

En Neuquén capital, el operativo se enfocará en áreas como el Parque Jaime de Nevares y la Isla 132 (Paseo de la Costa), además de otros puntos recreativos populares. En la Isla 132, se implementarán cortes de calles y restricciones para vehículos y motocicletas, permitiendo solo el acceso peatonal para evitar situaciones de riesgo.

El operativo también abarcará el balneario Municipal de Plottier, así como las zonas de Nepen Hué y La Herradura. En Centenario y Vista Alegre, se garantizará presencia policial en la plaza central, el Parque Victoria, el balneario municipal, el Lago Mari Menuco y el Dique Ballester. En Senillosa, se intervendrá en el balneario local y en la zona de Arroyito.

“La misión será preservar el orden público y la paz social, asegurando un enfoque preventivo y proporcional. En caso de incidentes, la intervención se limitará a neutralizar focos puntuales de violencia sin afectar a los concurrentes pacíficos, dejando constancia formal de cada procedimiento y dando intervención a la Unidad Fiscal correspondiente”, explicaron desde el gobierno de la provincia de Neuquén.

¿Cómo se organizará el dispositivo?

El operativo contará con patrullas móviles en cada jurisdicción, patrullas motorizadas, bicicletas policiales, comisiones judiciales y grupos especiales ubicados en puntos estratégicos. Además, se trabajará de manera coordinada con las áreas de tránsito provinciales y municipales, Bomberos, el Centro de Operaciones Policiales, áreas de Investigaciones y Antinarcóticos, la Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, y el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que dispondrá unidades sanitarias en lugares clave.