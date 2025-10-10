Los vecinos de Marina Calabró la escracharon de la peor manera: la foto polémica

A veces no hace falta una cámara de televisión para quedar en el ojo de la tormenta. Esta vez, Marina Calabró fue señalada por sus propios vecinos del barrio de Núñez, que volvieron a apuntarla por un comportamiento poco solidario. En las últimas horas, se difundió una imagen que muestra su auto estacionado sobre la senda peatonal y bloqueando parte de una rampa para personas con movilidad reducida, situación que reavivó viejas quejas en la zona.

El episodio salió a la luz a través de Pochi de Gossipeame, quien compartió la denuncia en sus redes y recibió una catarata de comentarios. La publicación incluía la foto del vehículo y una descripción contundente: según la persona que la envió, el auto habría permanecido en esa posición durante toda la noche, descartando la excusa de un “paro momentáneo”.

“Es real que hoy está difícil estacionar por ahí porque viví por esa zona hasta hace poco, pero bueno... tampoco lo podés tirar en cualquier lado”, explicó Pochi al compartir el posteo, reconociendo que la falta de espacios no justifica obstruir una rampa ni invadir una senda peatonal.

Para muchos vecinos, no se trata de un hecho aislado. Meses atrás, Marina Calabró ya había sido acusada por un residente de la misma cuadra que Rolando Barbano, quien aseguró que la periodista había bloqueado el acceso a su garage con el auto y que ni siquiera se había disculpado por la molestia. En aquel momento, la comunicadora le restó importancia al conflicto y lo tomó con humor, pero el nuevo episodio volvió a ponerla en el centro de la polémica.

Fuentes cercanas al barrio señalaron que no es la primera vez que los residentes fotografían su vehículo en posiciones indebidas y que, esta vez, algunos decidieron elevar la queja de manera formal ante las autoridades de la Ciudad. “Así no”, fue la frase que acompañó la denuncia en redes, reflejando el fastidio de quienes conviven a diario con los problemas de tránsito del barrio.

En los comentarios, las opiniones se dividieron: hubo quienes defendieron a la periodista y consideraron que se trataba de una exageración, mientras otros remarcaron que el respeto por las normas viales debería aplicarse a todos por igual, sin importar la fama.

Así, entre fotos virales, quejas vecinales y comentarios cruzados, Marina Calabró volvió a estar en el centro de la escena, aunque esta vez no por sus análisis mediáticos, sino por un conflicto callejero que promete seguir sumando capítulos.