Un incendio doméstico terminó en tragedia y sacudió al ambiente artístico de Estados Unidos. Bobby J. Brown, actor con una extensa trayectoria en televisión, murió a los 62 años luego de quedar atrapado en un galpón envuelto en llamas en el estado de Maryland. La noticia se conoció en las últimas horas y generó impacto inmediato entre colegas y seguidores.

El hecho ocurrió dentro de un granero de su propiedad. Según reconstruyeron medios locales a partir del testimonio de su familia, Bobby J. Brown habría ingresado al lugar para intentar poner en marcha un vehículo cuando, por causas que aún se investigan, se inició el fuego. En cuestión de minutos, el espacio quedó cubierto por humo denso y llamas.

La Oficina del Médico Forense Jefe de Maryland confirmó que el reconocido actor falleció por lesiones térmicas generalizadas y por inhalación de humo. Tras las pericias correspondientes, las autoridades determinaron que la muerte fue accidental y no hubo indicios de intervención externa.

En medio del incendio, el actor alcanzó a pedir ayuda. Sin embargo, cuando los equipos de emergencia llegaron, el fuego ya se había propagado con intensidad. Su esposa intentó asistirlo y sufrió quemaduras de consideración al tratar de rescatarlo, lo que añadió dramatismo a la escena.

Bobby J. Brown era ampliamente reconocido por su participación en la serie The Wire, donde interpretó al oficial Bobby Brown. También tuvo apariciones en Law & Order: SVU y en otras producciones televisivas que consolidaron su perfil dentro del policial y el drama urbano.

Además de su trabajo frente a cámara, Bobby desarrolló proyectos como director de documentales y mantuvo un vínculo activo con la industria audiovisual durante décadas. Antes de dedicarse a la actuación, había incursionado en el boxeo profesional, un camino que abandonó para perseguir su vocación artística.

La muerte de Bobby J. Brown deja una marca inesperada en la televisión estadounidense. Lo que comenzó como una maniobra cotidiana dentro de un galpón terminó convirtiéndose en un episodio fatal que hoy enluta a su familia y al mundo del espectáculo.