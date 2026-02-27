Tras la primera gala de nominación en Gran Hermano Generación Dorada, la expectativa quedó en quiénes serán los primeros tres jugadores salvados por la gente. Con la tensión latente dentro de la casa y sin deseos de ser el primer eliminado, la instancia decisiva de cada semana se puso en marcha y el clima dejó de ser exploratorio para transformarse en competencia real. Ocho participantes habían quedado en placa y el público empezó a intervenir con una mecánica distinta que cambió el ritmo del juego.

Carmiña, Emanuel, Manu, Brian, Lucero, Pincoya, Sol y Zilli quedaron expuestos tras la nominación. Esta semana el sistema tiene dos etapas: primero se vota en positivo para salvar; luego, los que permanezcan en placa enfrentan voto negativo rumbo a la eliminación del lunes 2 de marzo. Ese formato obligó a recalcular alianzas desde el minuto uno.

El primer nombre anunciado por Santiago del Moro sorprendió a toda la casa: “Vuelve a la casa, continúa en la competencia, sigue en el juego… Carmiña”. El alivio fue inmediato y visible. La jugadora pasó de la incertidumbre al festejo en segundos, mientras el resto asimilaba que la placa empezaba a achicarse.

La segunda definición confirmó que Pincoya también quedaba fuera de peligro. Emocionada, expresó: “Estoy súper contenta. Ya estaba preparada y dije ‘me voy’. Muchas gracias a la gente que me apoyó afuera”. La frase dejó en evidencia que la posibilidad de irse había sido concreta y que el respaldo externo resultó determinante.

Faltaba un tercer salvado. El suspenso se sostuvo hasta que llegó el anuncio final de esta etapa: “Continúa en competencia, sigue en la casa más famosa… Manu”. Con ese resultado, la primera fase de la placa Generación Dorada quedó cerrada y la tensión se desplazó hacia los que no escucharon su nombre.

De esta manera, Brian, Lucero, Zilli, Emanuel y Solange siguen nominados. Ahora el escenario cambia por completo: el voto será negativo y uno de ellos abandonará la casa en la próxima gala. Ya no se trata de sumar apoyo sino de evitar convertirse en el más rechazado.

En lo que respecta a la continuidad de Gran Hermano, Santiago del Moro anunció que el próximo domingo ingresará un nuevo participante en lugar de Daniela de Lucía, quien abandonó por el fallecimiento de su padre. Ante esto, se sospecha que recién el próximo lunes se sabrá quién abandona la casa más famosa.