Fiorella Damiani, consejera escolar de La Libertad Avanza en Bahía Blanca, está acusada de falso testimonio tras denunciar una violación que resultó ser falsa y que llevó a la detención de dos hombres. La fiscalía y la querella solicitaron una condena de nueve años de prisión en su contra.

El fiscal Mauricio Del Cero junto al abogado querellante Juan Vitalini pidieron la pena máxima, mientras que el defensor de Damiani, Sebastián Martínez, solicitó la absolución o, en su defecto, la condena mínima. El tribunal tiene previsto anunciar el veredicto el próximo miércoles 4 de marzo.

Damiani fue detenida el 10 de abril de 2025 luego de que se comprobara que la denuncia presentada contra Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra era falsa. En 2017, acusó a ambos hombres de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por ser cometido por dos personas.

Fiorella Damiani enfrenta juicio por falso testimonio con pena de 9 años

Sin embargo, videos obtenidos evidenciaron que el encuentro fue consentido durante una fiesta sexual, lo que derivó en la liberación de Álvarez y Pereyra. Tras ser absueltos, ambos presentaron demandas civiles y penales que culminaron con la detención de Damiani por falso testimonio.

El caso generó gran repercusión en Bahía Blanca y pone en foco la gravedad de las denuncias falsas y sus consecuencias legales y personales para todas las partes involucradas.