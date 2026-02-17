Nuevamente el intendente de Neuquén Mariano Gaido ratificó su compromiso de acompañamiento al sector que impulsa el crecimiento de la ciudad y presentó en su discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante un ambicioso programa de beneficios económicos e impositivos dirigido al sector comercial y productivo de la capital neuquina.

“Les vengo a presentar herramientas para fortalecer el pulmón económico de la ciudad”, expresó. Además ratificó que son propuestas que apuntan a consolidar el crecimiento sostenido que viene registrando Neuquén.

Una de las medidas centrales del paquete es la reducción del 20% en la licencia comercial para todos los comerciantes de la ciudad de Neuquén. Gaido aseguró que continuará con el programa “Habilita Gratis” y confirmó que no solo se mantendrá este beneficio, sino que quien instale un local comercial en la ciudad por 12 meses no pagará la licencia.

Esta herramienta, que el año pasado se implementó con seis meses de gratuidad se amplía a seis meses más con el firme objetivo de seguir impulsando el desarrollo de la capital. “Quien quiera instalar un comercio en Neuquén tendrá cero pago de licencia comercial durante un año”, destacó el intendente.

Gaido también comparó el 2024 con el 2025, demostrando los resultados de este programa. Así detalló que más de 1.600 comercios se instalaron en Neuquén durante el último año, un 24% más que el año anterior, una cifra que calificó como “demostración objetiva del dinamismo económico de la capital”.

Otro de los anuncios del intendente fue que se seguirán eliminado tasas y que al sumar las que se quitaron el año pasado con las proyectadas para 2026, en total se habrán quitado 55 tasas del sistema impositivo de la ciudad “somos el municipio del país que mayor cantidad de tributos ha quitado”.

Por otro lado, remarcó que entre las tasas suprimidas en 2025 se encuentran plan forestal habitacional y la tasa de residuos voluminosos comerciales, las cuales significaban 32.000 millones de pesos de carga al sector privado.

“A través de la nueva ordenanza que estamos presentando también desaparecerán la renovación de licencias sin local, el certificado de baja licencia comercial y la tasa de transferencia comercial”, enumeró Gaido.

Por otro lado, el intendente anunció también la ampliación de un beneficio ya existente: la exención del pago de patente para la compra de vehículos 0 km en Neuquén pasará de seis a ocho meses de gratuidad.

En el marco de los trabajos sobre la nueva gran avenida en el corredor de la ex Ruta 22, recordó que: “No les vamos a cobrar un solo peso de licencia comercial mientras dure la obra porque entendemos el esfuerzo que realizan”, afirmó, y aclaró que la intervención “no significará ningún costo para ningún frentista”.