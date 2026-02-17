La revelación no empezó con una defensa del matrimonio, sino con una traición inesperada. Yanina Latorre contó que Diego Latorre se enteró de su infidelidad por el comentario de una amiga en común. “Obviamente me descubrió, se lo contó una conch*da amiga mía en ese momento”, relató, dejando claro que el episodio no fue descubierto por azar.

Según explicó, en ese entonces ella no era una figura pública ni trabajaba en televisión, lo que hizo que el episodio quedara circunscripto al ámbito íntimo. La persona que ventiló la situación dejó de formar parte de su entorno y ese quiebre terminó siendo, para Yanina Latorre, tan significativo como el propio conflicto matrimonial.

Lejos de esquivar el tema, la panelista asumió que su historia con Diego Latorre no estuvo marcada por una perfección absoluta. “Yo no finjo demencia, tampoco yo he sido tan perfecta, lo que pasa es que no me han descubierto. El tema es ser viva. Alguna vez no me debo haber portado bien”, expresó con ironía y frontalidad.

En ese mismo marco, Yanina Latorre dejó en claro su postura sobre la fidelidad. “No creo en la fidelidad”, sostuvo, diferenciando entre un desliz puntual y la ruptura de un proyecto de vida. Para ella, el matrimonio no se reduce a un único error, sino a la construcción compartida que se sostiene a lo largo del tiempo.

La discusión pública sobre su relación suele centrarse en las infidelidades de Diego Latorre, pero esta vez fue ella quien decidió exponer su propio episodio. Al hacerlo, desactivó el relato unilateral y planteó que las crisis forman parte de un vínculo que lleva más de tres décadas.

También aclaró que no mantienen una pareja abierta ni un acuerdo explícito de permisividad. “Con Diego no abrimos la pareja, hay que aclarar todo acá. No existe la perfección”, afirmó, evitando que su declaración sea interpretada como una justificación permanente de infidelidades.

Más allá de la polémica que generó su confesión, Yanina Latorre remarcó que continúa eligiendo compartir su vida con Diego Latorre. No habló desde la idealización, sino desde una lógica pragmática sobre los vínculos largos. Su testimonio reavivó el debate sobre fidelidad, perdón y límites dentro de una pareja expuesta.