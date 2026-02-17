La posibilidad de un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) encendió las alarmas en el fútbol argentino. En ese escenario los clubes ya analizan el impacto que podría tener sobre la organización de partidos oficiales si la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) se adhiere. Su participación en la medida complicaría áreas clave para el desarrollo de espectáculos con público, como el control de accesos, la validación y venta de entradas, la seguridad interna y las tareas operativas.

Por el momento, se contemplan dos posibles escenarios: podría realizarse este jueves 19 de febrero, si la sesión se concreta esta misma semana, o el miércoles 25, en caso de que el debate se postergue para la próxima. En ese contexto, uno de los compromisos más sensibles del calendario es la final de ida de la Recopa Sudamericana que Lanús debe disputar frente a Flamengo de Río de Janeiro. El encuentro está programado para el próximo jueves y cualquier alteración en el esquema logístico podría impactar en la organización del encuentro internacional.

Por otro lado, Defensa y Justicia recibe a Belgrano de Córdoba; San Lorenzo de Almagro y Estudiantes de Río Cuarto jugarán en el Bajo Flores; Independiente Rivadavia e Independiente de Avellaneda se enfrentarán en Mendoza e Instituto y Atlético Tucumán, en Córdoba.

En ese contexto, la principal preocupación en las instituciones deportivas pasa por una eventual adhesión de la UTEDYC, sindicato que representa a empleados de clubes y entidades civiles. Sin ese personal, montar un partido en condiciones normales se vuelve complejo. Incluso alternativas como disputar encuentros a puertas cerradas o con aforo reducido requieren de una estructura mínima, que también depende de trabajadores alcanzados por el gremio.

En escenarios similares, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) suele priorizar la realización de sus competencias y evaluar alternativas operativas antes de suspender un partido. Sin embargo, las decisiones quedan atadas a las condiciones de seguridad y funcionamiento que puedan garantizarse en cada sede.

Así, mientras el debate político se intensifica en el Congreso y la central obrera ratifica su advertencia, el fútbol argentino sigue de cerca una situación que podría cruzar la agenda sindical con uno de los momentos más relevantes de su calendario competitivo.