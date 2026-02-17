San Carlos de Bariloche se parara para ser sede de la fecha inaugural del Campeonato Mundial de Motocross MXGP 2026, que se disputará los próximos 7 y 8 de marzo en el nuevo Bariloche MX Race Track, y que reunirá a 80 de los mejores pilotos del mundo en las categorías MXGP (élite) y MX2 (sub-23).

Con un circuito de clase mundial diseñado por el español Gabriel Villada, el Bariloche MX Race Track se presenta como un circuito desafiante de 1.800 metros y 21 curvas, diseñado especialmente para esta competencia.

Al respecto, Diego Piquín, director ejecutivo Agencia Turismo Rio Negro señaló: “El Mundial de Motocross nos coloca en una vidriera global única. Es una oportunidad histórica para potenciar a toda la provincia de Río Negro ante millones de personas en el mundo, conectando deporte, naturaleza y turismo de calidad”.

El evento contará con la transmisión en más de 130 países y una audiencia potencial de más de 600 millones de espectadores, lo que otorga al evento una relevancia excepcional para Bariloche, Río Negro y Argentina en el contexto del turismo deportivo internacional, y que representará un motor económico para Bariloche y la región, con expectativas de alta ocupación hotelera, aumento del movimiento en gastronomía y comercio local, y un impulso significativo al turismo deportivo y de aventura en Patagonia.

La competencia sumará un atractivo especial para el público: por primera vez en el país se realizará el Paddock Show, una experiencia exclusiva pensada para acercar a los fanáticos a las grandes figuras del mundial. El evento tendrá lugar el sábado por la tarde, una vez finalizadas las carreras clasificatorias.

En lo deportivo, Bariloche no es una fecha más, ya que abre la temporada 2026 en medio de cambios fuertes: Tim Gajser inicia una nueva etapa, esta vez con Monster Energy Yamaha, mientras Jeffrey Herlings encara un nuevo ciclo con Honda HRC.

Además de la gran cita mundial, también iniciará el Campeonato Latinoamericano, que vuelve a sumarse al fin de semana por cuarto año consecutivo, metiendo a los corredores del continente en formato y reglamento mundialista, y con premiación propia.

Las entradas aún se pueden conseguir en los canales oficiales (Entrada Uno y Paseshow) teniendo además opción VIP con ubicación preferencial y gastronomía “All inclusive”

Tras varias temporadas en el Circuito Patagonia Race Track de Villa la Angostura, la gran cita mundialista se mudó a Córdoba en el 2025, volviendo a la zona cordillerana para este 2026.