Ricardo Felix Krakowiechi, de 58 años, es un atleta oriundo de Misiones que actualmente está recorriendo el país a pie para llevar un mensaje de concientización sobre el cáncer, enfermedades crónicas y promover hábitos saludables.

Desde su provincia, Misiones, hasta Ushuaia, el hombre avanza por todo el país con una bandera rosa y un mensaje para toda la sociedad: movernos más, comer mejor y hacernos controles médicos para salvar vidas.



Tras estar en Ushuaia, este lunes se lo vio en Neuquén, corriendo por el Paseo Costero a orillas del río Limay con su remera y bandera marcada con los mensajes por los cuales hace esto. Ricardo ha relatado que ya completó varias provincias y que aún le falta pasar por 14. Cree que esta iniciativa finalizará alrededor de octubre y su objetivo es poder ayudar a otros.

Su historia está atravesada por pérdidas familiares, cuatro de su hermanos murieron por patologías graves y además ha comentado que vive con familiares que tienen distintas enfermedades. Por esto hoy su vida se basa en ayudar y sueña con crear una fundación para pacientes oncológicos.

El viaje de Ricardo comenzó hace cinco meses desde Misiones, primero con la bandera rosa contra el cáncer de mama y luego con la azul por la concientización del cáncer de próstata. Aunque hace 45 años que es corredor, ahora la actividad tiene otro sentido y no lo hace solo por él.

Ricardo estará temporalmente en Neuquén y luego se irá corriendo nuevamente hacia Mendoza. Se está hospedando en el Hotel Círculo de Suboficiales de Gendarmería, de calle Independencia 470, donde invita a todas aquellas personas que lo quieran acompañar estos días a correr en diferentes sitios.

Así se lo vio corriendo a Ricardo a orillas del río Limay. Foto gentileza Miguel Parra.

Además agrega que todo esto lo costea él mismo, el transporte, estadías, comida, todo corre por su cuenta con el objetivo mayor de llevar un buen mensaje a la sociedad.

En el Paseo Costero se lo vio corriendo con una remera que decía "hoy me desperté feliz", el nombre que piensa ponerle a la fundación que piensa crear una vez finalizada esta aventura.

Ricardo es Suboficial retirado de Gendarmería y desde que salió de Misiones ya pasó por Chaco, Rosario, Entre Ríos, Buenos Aires, Mar del Plata, Viedma, Chubut, Santa Cruz y Ushuaia, donde debió continuar la travesía con nieve y lluvia.

Su idea incluye convocar, en un futuro a atletas de todo el país para eventos solidarios en distintos puntos de la Argentina. Todo el recorrido de Ricardo, que aún continúa, puede seguirse a través de sus redes sociales para sumarse en los tramos que hace y ver cuándo pasará por cada provincia. Su instagram es krakiiwiechi.