La internación de Luciano Castro volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que se conociera un episodio que habría generado malestar puertas adentro del centro de rehabilitación donde permanece. Si bien el actor decidió dar un paso al costado para enfocarse en su bienestar, una imagen difundida en redes sociales desató un conflicto inesperado.

La información se conoció en A la Barbarossa, el programa de Telefe, donde la panelista Pía Shaw brindó detalles sobre lo ocurrido. Según explicó, dentro del lugar existen ciertas flexibilidades para los pacientes, como la posibilidad de registrar avances personales. Sin embargo, el alto perfil de Luciano Castro habría sido determinante en el revuelo que se produjo.

Todo comenzó cuando uno de los internados compartió en sus redes sociales una foto junto al ex de Griselda Siciliani. La imagen, que también fue replicada por el ciclo LAM, mostraba al actor entrenando con dos compañeros. La exposición no habría sido bien recibida por las autoridades del centro.

“Esta foto fue subida ayer por uno de los compañeros. Desde el centro le recriminaron la actitud a los internados, porque se armó un tremendo conflicto”, contaron al aire. Además, agregaron: “La subieron y les dijeron que no daba, era algo interno… ya lo retaron en el centro”. La situación encendió alarmas por el impacto mediático que generó.

Más allá del episodio, Pía Shaw remarcó que el foco principal está puesto en la recuperación del actor. “Es el tratamiento que está haciendo, para bajar un poco… bajar todas las angustias y los decibeles”, explicó, dejando en claro que el objetivo es que Luciano Castro pueda atravesar este proceso con tranquilidad.

En paralelo, Moria Casán también se refirió al tema en La Mañana con Moria, el programa de El Trece. La conductora reveló que mantiene diálogo frecuente con Griselda Siciliani y buscó llevar calma sobre su presente: “Con Griselda hablo todas las noches. Ella no tiene nada que ver con esto. Le desea lo mejor. Ella está enfocada absolutamente en el trabajo”.

Sobre el actor, Moria Casán compartió una frase que él mismo le habría dicho: “Vengo a sanar. Me interné porque quiero estar bien”. Y sumó: “Él está bien, necesita sanar, necesita sacarse fantasmas. Y está muy enojado porque siente que hubo mucho amarillismo con él”. De esta manera, mientras Luciano Castro atraviesa su recuperación, el entorno insiste en priorizar su bienestar y bajar el nivel de exposición pública.