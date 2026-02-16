La red social X (anteriormente conocida como Twitter) experimenta este lunes una masiva interrupción en su servicio que afecta a miles de usuarios a nivel global, quienes reportan severos problemas para acceder a la plataforma, actualizar sus líneas de tiempo y publicar contenido.

A través de los registros del portal especializado Downdetector, las denuncias sobre el mal funcionamiento de la aplicación comenzaron a escalar rápidamente durante la mañana, registrando un pico de hasta 1.391 reportes simultáneos de fallas en su gráfico de las últimas 24 horas.

Cuáles son los problemas más reportados

De acuerdo al mapa de fallos y las estadísticas recopiladas por el sitio de monitoreo, los inconvenientes técnicos que sufren los internautas tanto en la versión web de escritorio como en la aplicación para dispositivos móviles (iOS y Android) se dividen en tres grandes ejes:

Fallas en el Feed (45%): Es el problema principal. Los usuarios ingresan a la aplicación, pero la línea de tiempo no se actualiza con nuevos mensajes, mostrando posteos antiguos o arrojando un error de carga.

Conexión del servidor (41%): Un alto porcentaje directamente no logra establecer conexión con la plataforma, experimentando cierres de sesión inesperados o pantallas de error al intentar ingresar.

Problemas de publicación (14%): Quienes logran sortear los errores de conexión se encuentran con la imposibilidad de interactuar: la red social no permite publicar nuevos mensajes, responder hilos o citar a otros usuarios.

Como es habitual en estos casos, ante la imposibilidad de utilizar la red social propiedad del magnate Elon Musk para reportar la misma caída, los usuarios suelen volcarse a plataformas alternativas para confirmar si el problema es generalizado o de sus propias conexiones a internet. Hasta el momento, la compañía no ha emitido un comunicado oficial detallando el origen del desperfecto en los servidores.