Pasó la doble fecha de Liga Nacional Femenina en el Ruca Che, donde Independiente dio un golpe de autoridad de local ante dos de los equipos protagonistas; primero ante El Talar, y posteriormente contra Ferro, líderes de la conferencia Sur.

Dos partidos claves de cara al posicionamiento en la conferencia pensando en los Playoffs, y el equipo que comanda Marcelo Remolina terminó mostrando una gran imagen en el Ruca Che, donde tuvo un golpe de autoridad y mostró otras cartas frente a equipos con serias intensiones en el torneo Clausura. Al triunfo obtenido el pasado sábado ante El Talar, se sumó la gran victoria frente a Ferro, actuales campeonas.

Martina Torres lleg{o este torneo, y es clave no solo en ataque, sino en defensa

El inicio fue de la visita, que castigó en la pintura, con el correr de los minutos las locales comenzaron a levantar. En el segundo cuarto, Independiente dio vuelta el marcador con defensas intensas y el gran momento de Valentina Canales, que anotó 10 puntos en el parcial., yendo al descanso largo arriba 43-37.

El tercero fue el de mejor pasaje para la visita Ferro, con una carrera que le permitió revertir el trámite. Pero la reacción neuquina no tardó: aparecieron Martina Torres y Laila Raviolo para recuperar el control y encaminar el triunfo. En el último período, Independiente fue sólido en ambos costados y así cerró 71-62 una gran victoria ante las Bicampeonas.

Independiente mostró una gran cara en defensa en ambos juegos

Las figuras fueron Laila Raviolo con 23 puntos y Martina Torres con 16. En Ferro se destacó Florencia Fernández con 23 y Dalma Piri con 13.

Con el triunfo, las rojas quedaron con racha de 6 triunfos y 6 derrotas en la actual competencia. El próximo viernes viaja a Entre Ríos para enfrentar a Rocamora, y luego cierra con tres juegos seguidos en Neuquén: Obras, Lanús, y Biguá.

Mal paso de Biguá

Biguá no pudo en sus dos presentaciones y buscara de visitante sumar y recuperar terreno

En contrapartida al momento del rojo, Biguá no pudo en local cayendo en sus dos presentaciones. Ante Ferro 82-66, y el domino en suplementario ante El Talar 80-79.

La primera etapa fue favorable para la visita que se fue al descanso 43-34. Las verdes reaccionaron en el tercero y levantaron con un 21-14, y con una Agustina Jourdehuil determinante, logró llevar al juego a un suplementario igualado en 69.

En el alargue, las locales no acertaron sus tiros claves y de la mano de Marín desde el tiro libre, las visitantes ganaron el encuentro.

Para Biguá, ahora se viene la última gira por Buenos Aires, donde visitará a Berazategui y Unión Florida.