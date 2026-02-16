¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 16 de Febrero
Conferencia Sur

Independiente bajó a dos candidatas y pisa fuerte en la Liga Nacional de básquet

El equipo neuquino le ganó con autoridad a El Talar, campeonas de la Supercopa, y después a Ferro, líderes y actuales monarcas de la Liga, mostrando una buena imagen de cara a los playoffs.

Por Pablo Chagumil

Lunes, 16 de febrero de 2026 a las 11:18
Las rojas ya mejoraron su participación con relación al Torneo Apertura

Pasó la doble fecha de Liga Nacional Femenina en el Ruca Che, donde Independiente dio un golpe de autoridad de local ante dos de los equipos protagonistas; primero ante El Talar, y posteriormente contra Ferro, líderes de la conferencia Sur.

Dos partidos claves de cara al posicionamiento en la conferencia pensando en los Playoffs, y el equipo que comanda Marcelo Remolina terminó mostrando una gran imagen en el Ruca Che, donde tuvo un golpe de autoridad y mostró otras cartas frente a equipos con serias intensiones en el torneo Clausura. Al triunfo obtenido el pasado sábado ante El Talar, se sumó la gran victoria frente a Ferro, actuales campeonas.

Martina Torres lleg{o este torneo, y es clave no solo en ataque, sino en defensa

El inicio fue de la visita, que castigó en la pintura, con el correr de los minutos las locales comenzaron a levantar. En el segundo cuarto, Independiente dio vuelta el marcador con defensas intensas y el gran momento de Valentina Canales, que anotó 10 puntos en el parcial., yendo al descanso largo arriba 43-37.

El tercero fue el de mejor pasaje para la visita Ferro, con una carrera que le permitió revertir el trámite. Pero la reacción neuquina no tardó: aparecieron Martina Torres y Laila Raviolo para recuperar el control y encaminar el triunfo. En el último período, Independiente fue sólido en ambos costados y así cerró 71-62 una gran victoria ante las Bicampeonas.

Independiente mostró una gran cara en defensa en ambos juegos

Las figuras fueron Laila Raviolo con 23 puntos y Martina Torres con 16. En Ferro se destacó Florencia Fernández con 23 y Dalma Piri con 13.

Con el triunfo, las rojas quedaron con racha de 6 triunfos y 6 derrotas en la actual competencia. El próximo viernes viaja a Entre Ríos para enfrentar a Rocamora, y luego cierra con tres juegos seguidos en Neuquén: Obras, Lanús, y Biguá.

Mal paso de Biguá

Biguá no pudo en sus dos presentaciones y buscara de visitante sumar y recuperar terreno

En contrapartida al momento del rojo, Biguá no pudo en local cayendo en sus dos presentaciones. Ante Ferro 82-66, y el domino en suplementario ante El Talar 80-79.

La primera etapa fue favorable para la visita que se fue al descanso 43-34. Las verdes reaccionaron en el tercero y levantaron con un 21-14, y con una Agustina Jourdehuil determinante, logró llevar al juego a un suplementario igualado en 69.

En el alargue, las locales no acertaron sus tiros claves y de la mano de Marín desde el tiro libre, las visitantes ganaron el encuentro.

Para Biguá, ahora se viene la última gira por Buenos Aires, donde visitará a Berazategui y Unión Florida.

