Una tercera persona fue detenida en el marco de la causa en la que se investiga el crimen de Brian Cabrera, ocurrido durante los festejos por carnaval en la ciudad de Mercedes, según confirmaron fuentes del caso.

Mientras continúa la repercusión y dolor por el asesinato del joven, de 18 años, durante la segunda noche de carnaval en Mercedes, se supo que este lunes la Policía logró la detención de un tercer sospechoso.

Conforme a la información aportada, se trata de Omar Teodoro Auza, 53 años, familiar de los primeros dos detenidos, identificados como María Luján Auza, de 33 años, y su hijo Martín Ezequiel Auza, de 19.

Se destaca que el mayor de los acusados fue señalado como quien facilitó el arma con la que se asesinó a la víctima.

A la par de que se conoce esta nueva detención, el fiscal Matías Lattaro lleva a cabo las indagatorias de los primeros acusados.

Los informes

Aunque, por el momento, no trascendió el informe preliminar de la autopsia a la víctima, sí se pudo determinar que tenía un sólo disparo, con orificio de entrada en la zona del cráneo.

“El proyectil se recuperó, pero no es apto para cotejo, aunque sí se estableció que es calibre 22.”, detallaron a Noticias Argentinas.

Otro punto que se incorporó en el expediente es que se equiparó dicho proyectil con los que estaban en el arma secuestrada, lo que resultó compatible.