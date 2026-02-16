En una carrera contrareloj, La Libertad Avanza busca alcanzar un acuerdo con los bloques dialoguistas sobre el polémico artículo que modifica el sistema de licencias por enfermedad o accidentes en el proyecto de reforma laboral para garantizar este jueves la aprobación antes de la finalización de las sesiones extraordinarias.

Por ese motivo buscará convencer a los bloques de la UCR, PRO y Unidos, que apoyan en general la reforma laboral, aprobar una ley complementaria para garantizar el pago del 100 del sueldo a los trabajadores que padecen una grave enfermedad como sucede en la actualidad.

La Libertad Avanza no quiere introducir cambios en la reforma laboral para evitar que vuelva al Senado ya que quieren que el presidente Javier Milei inaugure las sesiones ordinarias el 1 de marzo con las leyes aprobadas de la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil.

Fuentes parlamentarias señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que el objetivo de máxima es convencer a los aliados de aprobar una ley complementaria, ya que es poco probable cambiar el espíritu a través de una reglamentación debido a que en la reforma laboral se estableció que el pago de las licencias por enfermedad o accidente no vinculado al trabajo se reducen al 50%.

Si no hay acuerdo, el único recurso que tiene el oficialismo es introducir el cambio en el texto que aprobará Diputados el jueves y mandarla en forma inmediata el viernes 20 para que emitan dictamen con ese cambio para que el Senado ratifique las modificaciones en una sesión a celebrarse el 27.

Negociaciones

Pero este escenario es el que quiere evitar el Gobierno y por eso este fin de semana, la jefa del bloque del Senado, Patricia Bullrich, mantuvo conversaciones con el presidente de la Cámara de Diputados, Martìn Menem, y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, para buscar una solución a esta controversia sobre este punto del proyecto de reforma laboral.

En declaraciones a TN; Bullrich dijo que estaban "trabajando" en el tema para ver de qué manera se incorpora durante el debate en Diputados sin necesidad de que el proyecto vuelva al Senado para su ratificación.

El acuerdo debe estar sellado antes de este miércoles al mediodía ya que a las 14 se reúne el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto, donde habrá una ronda de consultas de tres horas y luego se emitirá el dictamen para tratar en una sesión a celebrarse el jueves.

La modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado a la tarea laboral, luego de los tres meses cobrará un 50% del salario, sin detallar que pasa en los casos de enfermedad grave y del 75% si tiene personas a a cargo.

Bullrich dijo que la idea es mantener para el pago de enfermedades graves el 100% del pago de los salarios, pero que se exigirá certificado “fehaciente” o una junta médica