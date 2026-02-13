La primera foto de Luciano Castro desde el centro donde se encuentra realizando un tratamiento terapéutico ya circula en redes sociales y provocó una inmediata repercusión. La postal fue compartida por Ángel de Brito en la cuenta oficial de LAM, y muestra al actor en medio de esta etapa que decidió transitar lejos del ruido mediático.

La internación voluntaria de Luciano Castro se conoció días atrás cuando Pepe Ochoa lo contó al aire en LAM. “Se autointernó en un centro donde te dan tratamientos terapéuticos grupales. No es un tema de adicciones ni de salud mental. Está muy delicado, se siente muy mal, siente que perdió a la mujer de su vida. Tomó la decisión de internarse para salir adelante, reordenarse y frenar porque lo mediático le impactó muy mal”, detalló el panelista.

Según se supo, el difícil presente del actor estaría directamente vinculado a la exposición pública tras su separación de Griselda Siciliani. En reiteradas ocasiones, el propio Luciano Castro había definido a la actriz como “el amor de su vida”, frase que hoy resuena con fuerza en medio de esta crisis personal.

La ruptura con Griselda Siciliani, sumada a las versiones de infidelidad que circularon en distintos programas, habría impactado profundamente en su estado emocional. Por eso, el protagonista decidió tomar distancia, frenar la vorágine y concentrarse en su bienestar.

En este proceso también tuvo un rol importante Sabrina Rojas, su exesposa y madre de sus hijos. La decisión fue consensuada entre ambos para garantizar estabilidad familiar mientras él atraviesa esta etapa. Mientras la conductora viajó a Mar del Plata con los chicos para descansar, Luciano Castro inició su tratamiento con tranquilidad.

La imagen difundida muestra a Luciano Castro al aire libre, acompañado por dos compañeros del establecimiento, realizando actividad física como parte de la rutina diaria. Se lo ve vestido de manera deportiva y con semblante sereno, lo que llevó calma a muchos seguidores.

En redes sociales, los mensajes de apoyo no tardaron en multiplicarse. Muchos destacaron la valentía de Luciano Castro al priorizar su salud y reconocieron la importancia de pedir ayuda en momentos críticos.

Así, mientras continúa el hermetismo sobre los detalles del tratamiento, la foto difundida por Ángel de Brito en LAM marca un punto de inflexión en esta historia. Luciano Castro apuesta a reordenar su vida y salir fortalecido de uno de los momentos más sensibles de su carrera y su intimidad.