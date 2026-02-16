Un apostador de Corrientes ganó más de $8.061 millones al acertar los seis números de la modalidad Revancha del Quini 6, en el sorteo Nº 3348, y se llevó la totalidad del pozo acumulado, según informó la Lotería de Santa Fe.

La boleta ganadora registró seis aciertos con una sola apuesta y se adjudicó exactamente $8.061.570.084,60. Los números sorteados en la Revancha fueron 07-11-13-14-36 y 37, de acuerdo al extracto oficial.

La noticia generó fuerte repercusión en agencias oficiales y redes sociales, en medio de la expectativa que rodeó al pozo millonario que se puso en juego este fin de semana. Como ocurre en estos casos, el anonimato del ganador está garantizado.

En la modalidad Tradicional, los números favorecidos fueron 06-12-24-26-40 y 41, mientras que en la Segunda salieron 03-17-21-34-38 y 43.

En tanto, el Siempre Sale registró 59 ganadores con cinco aciertos cada uno, con los números 04-07-12-22-26 y 39, y cada apostador obtuvo más de 6.850.000 pesos.

Desde la Lotería de Santa Fe recordaron que el juego se desarrolla bajo estrictos controles y señalaron que los recursos generados regresan a la sociedad a través de políticas públicas en salud, acción social, deporte y educación.

El próximo sorteo se realizará el miércoles 18 de febrero, con un pozo total estimado superior a los $10.450 millones.