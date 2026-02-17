El escenario del Cosquín Rock volvió a convertirse en un punto de tensión política y mediática. Lali Espósito presentó su show con referencias directas a sus cruces con Javier Milei y, horas después, Luis Majul dedicó un segmento completo de su programa a criticarla con dureza, tanto por su puesta en escena como por el trasfondo del conflicto.

Durante su ciclo televisivo, Luis Majul apuntó contra el vestuario elegido por Lali Espósito, un vestido blanco intervenido con titulares y frases que aludían a ataques recibidos en redes. “Debo decir, yo sé que no le importa a nadie, que no fue de mi agrado”, lanzó el periodista antes de avanzar sobre el contenido artístico del espectáculo.

El foco también estuvo en el cover de Los viejos vinagres, clásico de Sumo que Lali interpretó en el festival. Luis Majul incluso entonó parte del estribillo y afirmó: “La canto yo porque probablemente esté un poquito más afinado que Lali”, comentario que sumó un tono personal a la crítica.

Más allá de lo musical, el conductor analizó el enfrentamiento público entre la artista y el Presidente. En su editorial, deslizó que el equipo de Lali Espósito podría estar capitalizando el conflicto para potenciar reproducciones y visibilidad. También especuló sobre una eventual proyección política, cuestionando esa posibilidad en términos descalificatorios.

El cruce no quedó allí. Pocas horas después, la cantante utilizó sus redes sociales para dejar una respuesta que muchos interpretaron como directa. Sin mencionar a Luis Majul, compartió un fragmento de la letra del tema que había cantado en el festival: “Estoy rodeado de viejos vinagres, todo alredor”.

La publicación fue leída como una réplica irónica a las críticas recibidas. Fiel a su estilo, Lali Espósito evitó un descargo extenso y optó por reforzar el mensaje artístico que ya había presentado en el escenario, invitando además a escuchar la canción en plataformas digitales.

El intercambio consolidó un nuevo capítulo en la tensión pública que involucra a Lali Espósito y a voces críticas del oficialismo mediático. Entre editoriales televisivas y respuestas en redes, el cruce volvió a escalar, manteniendo la confrontación en un terreno donde música y política se mezclan sin pausa.