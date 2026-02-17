¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 17 de Febrero, Neuquén, Argentina
Investigan las causas

Dos camiones chocaron de frente en la Ruta 22, uno se incendió y hay tres heridos

El semirremolque de uno de los involucrados ardió en llamas tras el impacto. Afortunadamente el fuego no se expandió.

Por Maite Arana

Martes, 17 de febrero de 2026 a las 17:12
Un terrible accidente vial sobre la Ruta 22 se registró pasadas las 13.30 de este martes en el kilómetro 1163. Los servicios de emergencia fueron alertados por dos camiones, que circulaban en sentido contrario, y terminaron impactando de frente por causas que aún se desconocen.

El hecho ocurrió en la zona conocida como la "curva oeste" de Cervantes. Ambos rodados impactaron sobre la cinta, sin embargo la situación empeoró segundo después del choque, ya que el semirremolque de uno de los camiones comenzó a incendiarse.

Las llamas ganaron fuerza rápidamente, obligando a una intervención inmediata de los Bomberos para evitar que el fuego se expanda y alcance al otro vehículo.

Trabajó en el lugar personal de salud y según las primeras informaciones tres personas resultaron con lesiones.

Aunque la situación podría haberse convertido en una tragedia fatal, las víctimas tendrían heridas leves. Por precaución y para evaluar las lesiones, fueron derivadas en ambulancia al Hospital de Cervantes.

Personal policial trabaja en el ordenamiento del tránsito y las pericias de rigor. Se recomienda máxima precaución al circular por la zona.

