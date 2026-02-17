Un terrible accidente vial sobre la Ruta 22 se registró pasadas las 13.30 de este martes en el kilómetro 1163. Los servicios de emergencia fueron alertados por dos camiones, que circulaban en sentido contrario, y terminaron impactando de frente por causas que aún se desconocen.

El hecho ocurrió en la zona conocida como la "curva oeste" de Cervantes. Ambos rodados impactaron sobre la cinta, sin embargo la situación empeoró segundo después del choque, ya que el semirremolque de uno de los camiones comenzó a incendiarse.

Las llamas ganaron fuerza rápidamente, obligando a una intervención inmediata de los Bomberos para evitar que el fuego se expanda y alcance al otro vehículo.

Trabajó en el lugar personal de salud y según las primeras informaciones tres personas resultaron con lesiones.

Aunque la situación podría haberse convertido en una tragedia fatal, las víctimas tendrían heridas leves. Por precaución y para evaluar las lesiones, fueron derivadas en ambulancia al Hospital de Cervantes.

Personal policial trabaja en el ordenamiento del tránsito y las pericias de rigor. Se recomienda máxima precaución al circular por la zona.