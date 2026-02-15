La primera noche del Cosquín Rock 2026 tuvo un momento que trascendió lo estrictamente musical. Lali Espósito apareció con un mini vestido que no pasó inadvertido y que convirtió su presencia en un comentario visual inmediato. El diseño incluyó frases asociadas a Javier Milei y generó reacciones dentro y fuera del predio.

Lali Espósito eligió una prenda con estampas gráficas que replicaban posteos y expresiones que circularon en redes sociales en los últimos años. Entre los textos visibles se leían “Lali Depósito” y “Ladri Depósito”, términos utilizados por el presidente en publicaciones anteriores. La cantante incorporó esas palabras al diseño como parte central del concepto.

El vestido, de silueta corta y con movimiento, se combinó con medias de red negras y borcegos de caña alta que reforzaron una estética rockera. La elección de esos complementos aportó fuerza al conjunto y sostuvo una identidad coherente con el clima del festival.

Para completar el estilismo, Lali Espósito sumó un abrigo largo confeccionado con la misma lógica gráfica del vestido. La superposición generó un efecto de total look que potenció el impacto visual sobre el escenario y en las fotografías que comenzaron a circular apenas iniciado el show.

El maquillaje acompañó esa narrativa estética con foco en la mirada, resaltada detrás de gafas oscuras rectangulares. El cabello suelto y las ondas naturales mantuvieron un equilibrio entre lo descontracturado y lo escénico. Accesorios como collares ajustados y anillos robustos completaron la propuesta.

Más allá del vestuario, Lali Espósito desplegó un set que combinó potencia vocal y guiños al rock nacional, en un festival que reunió a miles de personas en Santa María de Punilla. Las imágenes del look comenzaron a multiplicarse en redes sociales apenas terminó su presentación.

Las publicaciones que compartió desde su cuenta oficial recibieron comentarios divididos entre elogios y cuestionamientos. Con esta aparición, Lali Espósito volvió a utilizar la moda como herramienta de expresión, llevando al escenario un mensaje gráfico que convirtió la pasarela del festival en un espacio de diálogo visual.