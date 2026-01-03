Marcela Feudale fue una de las voces del mundo del espectáculo y la comunicación que decidió expresarse públicamente tras conocerse el ataque de Estados Unidos a Venezuela, un hecho que generó repercusiones políticas, sociales y mediáticas en toda la región. Fiel a su estilo directo, la conductora utilizó su cuenta oficial en la red social X para manifestar su indignación y dejar en claro su postura.

En uno de sus primeros mensajes, Marcela Feudale apuntó directamente contra el accionar del presidente estadounidense Donald Trump y puso el foco en la legalidad del ataque. Según expresó, al tratarse de una ofensiva militar reconocida públicamente, debería haber contado con la autorización del Congreso de Estados Unidos.

En ese mismo posteo, la panelista se preguntó si esta situación podría traerle consecuencias internas a Donald Trump y si el Partido Demócrata tomaría alguna medida al respecto. Con ironía y escepticismo, Feudale dejó entrever sus dudas sobre el impacto real que este tipo de decisiones suelen tener en la política norteamericana.

Lejos de quedarse solo en el análisis institucional, Marcela Feudale también fue muy crítica con quienes celebraron el bombardeo en territorio de Venezuela. En otro tuit, cuestionó a quienes festejan ataques sobre países soberanos y los comparó con posturas ideológicas que se repiten en distintos conflictos internacionales.

Para la comunicadora, este tipo de reacciones no responden a una defensa real de la soberanía ni de los pueblos, sino a alineamientos políticos que cambian según el contexto. Con un tono filoso, Marcela Feudale cerró su mensaje con una expresión irónica que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Además, Marcela Feudale decidió amplificar otras voces que compartían su preocupación por lo sucedido en Venezuela. A través de retuits, difundió mensajes de usuarios que advirtieron sobre el interés de Estados Unidos en recursos estratégicos de la región como el litio, el petróleo y el agua.

Uno de los posteos que compartió señalaba la cercanía geográfica del conflicto y el temor a que este tipo de intervenciones se repitan en otros países del continente. Ese mensaje también cuestionaba el discurso de paz que, en distintos momentos, había sostenido Donald Trump.

Por último, Feudale replicó un comentario que, si bien se mostraba crítico con Nicolás Maduro, ponía el foco en una constante histórica: el interés de Estados Unidos en intervenir en países ricos en recursos naturales. Con estas publicaciones, Marcela Feudale dejó clara su postura y volvió a instalarse en el centro del debate público.